„Die Bilder sind ein Augenschmaus. Ich kann mir vorstellen, dass es keine einfache Aufgabe für die Jury war, die Sieger zu küren“, sagte Thomas Schilling, kaufmännischer Leiter der Stadtwerke Waldshut-Tiengen in Vertretung von Geschäftsführer Horst Schmidle, bei der Preisübergabe des 20. Fotowettbewerbs „Mit dem Alb-Bote im Urlaub“ im Waldshuter Hallenbad. Alb-Bote-Redaktionsleiter Roland Gerard bestätigte: „Bei der Jurysitzung ist so mancher Schweißtropfen gefallen, bis die Entscheidung stand.“

Roland Gerard berichtete, dass der Fotowettbewerb, der vor 20 Jahren entstand, nachdem ein Volontär des Alb-Bote sich mit der Heimatzeitung am New Yorker Times Square hatte fotografieren lassen, zu einem Selbstläufer geworden sei. „Jedes Jahr fragen Leser bereits zu Jahresbeginn bei der Redaktion an, ob es den Wettbewerb wieder gibt.“ Oftmals flattern die Einsendungen das ganze Jahr über ins Haus, nicht nur zur Urlaubszeit.

„Ich habe im Urlaub immer den Alb-Bote dabei“

Auch in diesem Jahr erreichten wieder zahlreiche Urlaubsbilder mit kreativen Motiven die Redaktion. So wie das von Rosmarie Wiedner aus Berau, die sich mit dem Alb-Bote in der Hand und neben einer Dame in historischem Gewand vor dem russischen Schloss Peterhof in der Nähe von St. Petersburg von ihrer Tochter Susanne ablichten ließ. „Ich habe im Urlaub immer den Alb-Bote dabei“, sagte Rosmarie Wiedner, als sie die Siegprämie, einen 100-Euro-Einkaufsgutschein, wie alle Preise gestiftet von den Stadtwerken Waldshut-Tiengen, entgegennahm. Die lebenslustige Großmutter von 17 Urenkeln kündigte an: „Nächstes Jahr mache ich wieder mit.“

Zu den zehn Gewinnern gehört auch Luigi Minicozzi aus Klettgau. Offenbar ist Serfaus in Tirol, wo der Familienvater sich mit Kühen fotografieren ließ, ein gern besuchter Ort. „Da habe ich auch schon Urlaub gemacht“, sagte Thomas Schilling, der auf dem Foto das Reiseziel erkannte. Der Jury hat auch das Foto von Astrid Frauendiener gut gefallen. Es zeigt die Waldshut-Tiengenerin im Islandurlaub. „Das Bild hätte den Greta-Thunberg-Sonderpreis verdient“, sagte Roland Gerard angesichts der schmelzenden Eisberge aufgrund des Klimawandels.

Siegchancen haben nicht nur Motive, die in der Ferne entstanden. Bester Beweis ist das Foto von Günter Maurer aus Wutöschingen. Es zeigt eine Gruppe fröhlicher Menschen in Badekleidung, die auf Stühlen in der Wutach sitzen. „Das ist direkt hinter unserem Haus“, erzählte Blanka Maurer, die den Preis stellvertretend für ihren Mann entgegen nahm. Roland Gerard freute sich: „Das Bild zeigt Heimat, wofür auch der Alb-Bote steht.“

Den Hauptpreis und damit einen 200-Euro-Einkaufsgutschein gewann Marion Kuder aus Albbruck, die ein Foto vom Familienurlaub am Comer See eingereicht hatte. Darauf zu sehen sind sechs kleine Cousins und Cousinen der Familie, die mit lustigen Hüten auf einem Surfbrett am Strand sitzen. „Aller guten Dinge sind drei“, sagte Marion Kuder, die bereits vor 15 und elf Jahren am Fotowettbewerb teilgenommen hatte und nun im dritten Anlauf den Hauptpreis abgeräumt hat.