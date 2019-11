Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Die neue Waldshut-Tiengener Stadträtin Silvia Schelb (SPD) möchte den Nahverkehr stärken

Silvia Schelb sitzt in der Fraktion der SPD im Waldshut-Tiengener Gemeinderat. Sie will sich für die Stadtentwicklung und die Umwelt einsetzen. Im Interview gibt sie einen Einblick in die bisherige Arbeit des Gemeinderats und ihre Ziele.