Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Die neue Waldshut-Tiengener FDP-Stadträtin Anette Klass (FDP) möchte sich für Familien, Senioren und Menschen mit Einschränkungen einsetzen

Anette Klaas sitzt in der Fraktion der FDP im Waldshut-Tiengener Gemeinderat. Sie möchte sich für Familien, Senioren und Menschen mit Einschränkungen einsetzen. Im Interview blickt sie auf die ersten Sitzungen und erklärt, was sie noch erreichen will.