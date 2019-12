von Susann Duygu-D'Souza

Sie haben als neu gewählte Stadträtin die ersten Sitzungen des Gemeinderates Waldshut-Tiengen erlebt. Haben Sie sich die Arbeit im Gremium so vorgestellt?

Da ich vor Jahren bereits eine Legislaturperiode Stadträtin in Waldshut-Tiengen war, wusste ich in etwa, welche Arbeit mich im Gremium erwarten würde.

Warum haben Sie sich als Kandidatin aufstellen lassen? Was wollen Sie in der Stadt bewegen? Haben sich Ihre Erwartungen bisher erfüllt?

Frauen sollten entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung auch am politischen Willensbildungsprozess im Gemeinderat aktiv mitwirken. Ich wollte durch meine Kandidatur meinen Beitrag dazu leisten. Meine beruflich juristische Ausrichtung erschien mir eine sinnvolle Voraussetzung dafür zu sein, mich in die Arbeit des Gemeinderats mit seinen vielfältigen Themen und Aufgaben einzubringen.

Wichtig für die Zukunft ist mir vor allem, dass wir uns im Bereich unserer Stadt den Herausforderungen des Klimawandels stellen und gemeinsam Ideen zusammentragen, Lösungsansätze erarbeiten und diese umsetzen. Es sollte meines Erachtens ein offener Dialog geführt werden, der die Bürger frühzeitig mit ihren Ideen und Vorschlägen beteiligt und mitnimmt. Wir stehen insoweit am Anfang einer großen Aufgabe.

Was war bisher für Sie als Stadträtin die größte Herausforderung?

Dem Gemeinderat als Vertretung der Bürger kommt als Hauptorgan der Gemeinde sowohl die Entscheidung über die große Linie der Gemeindepolitik als auch ein beschränktes Kontrollrecht gegenüber der Verwaltung zu. Herausforderungen waren für mich in diesem Zusammenhang die Vielschichtigkeit eingebrachter Sachthemen durch die Verwaltung in den Gemeinderat. Es galt/gilt Themen wie zum Beispiel die Ansiedlungsmöglichkeit einer Apotheke im E-Center unter Zugrundelegung der Vorgaben des Bebauungsplans (Sondergebiet) und der möglichen Relevanz für die Innenstadt,

die Rathausbaumaßnahme Tiengen mit der durch die Verwaltung favorisierten Rampe,

die Einrichtung eines kommunalen Ordnungsdienstes und sicher nicht zuletzt

die Haushaltssituation mit ihren drückenden Schulden zunächst zu erfassen, um dann die Vorschläge der Verwaltung zur Entscheidung zu hinterfragen, sich einen eigenen Standpunkt zu bilden sowie diesen zu vertreten. Meine Art der Positionierung scheint allerdings teilweise zu irritieren. So war zu meinem Erstaunen und Befremden in einem kürzlich durch Herrn Oberbürgermeister Dr. Frank an mich weitergeleiteten Schreiben des Baurechtsamtes von „Agitation von Frau Linke gegen Entscheidungen der Stadtverwaltung…“ die Rede.

Welche Themen waren für Sie bisher besonders spannend und warum?

Spannend war für mich neben den bereits angesprochenen Themen hinaus zum Beispiel die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans nebst der dazugehörenden Bauvorschriften für ein bisher durch einen Handwerksbetrieb genutztes Areal an der Breitenfelder Straße in Tiengen. Die Nachverdichtung entlang der Breitenfelder Straße schafft durch Mehrfamilienhäuser notwendigen Wohnraum mit hoffentlich bezahlbaren Preisen auch für junge Familien; der geplante Wohnkomplex Ecke Köller Straße/ Breitenfelder Straße soll zum Beispiel ein integratives Wohnkonzept/ Generationenwohnen ermöglichen.

Welches Thema/Projekt liegt Ihnen für die Zukunft am Herzen?

Die geplante Bebauung des Ortsteils Homburg – gerade auch für Familien mit der hierfür notwendigen Infrastruktur einschließlich des Breitbandausbaus für ein schnelles Internet – liegt mir unter anderem für die Zukunft am Herzen. Nachdem in der Bevölkerung von Homburg deutliche Tendenzen für eine Eingliederung in die angrenzende Gemeinde Küssaberg – wie es auch in einer Fernsehsendung zum Ausdruck kam – bestehen, sollte die Stadt sich vermehrt um diesen Ortsteil bemühen und positive Präsenz zeigen.

Welche Herausforderungen kommen nach Ihrer Sicht noch auf den Gemeinderat zu?

Ich gehe davon aus, dass wir künftig ein besonderes Augenmerk auf die Abwasserentsorgung der Stadt zu legen haben werden. Das Abwasserkanalsystem dürfte in der Zukunft wohl große Anstrengungen auch in finanzieller Hinsicht erfordern, damit es seinen Aufgaben weiter gerecht werden kann.

Wie hoch ist der Zeitaufwand, um sich für die Sitzungen vorzubereiten?

Mein Zeitaufwand zur Vorbereitung der jeweiligen Gemeinderatssitzung liegt derzeit zwischen sieben bis zehn Stunden pro Sitzung zuzüglich der Fraktionssitzung.

Könnten Sie sich schon jetzt vorstellen, in vier Jahren erneut als Stadträtin zu kandidieren?

Vorstellen kann ich mir beides: erneut zu kandidieren oder nicht mehr zu kandidieren.

Fragen: Susann Duygu-D‘Souza