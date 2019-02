von SK

Heute in Waldshut-Tiengen – so lautet der Name der Mail, die von Montag bis Samstag verschickt wird. Durch die Zusammenfassung haben Sie in zwei Minuten den Überblick der Online-Artikel aus Ihrer Heimat. Dabei ist es Ihnen überlassen, ob Sie unsere kostenlose Morgen-Mail auf Ihrem Smartphone, Tablet oder dem Computer empfangen. Denn diese ist für die Ansicht auf allen Geräten optimiert.

So erhalten Sie die Morgen-Mail

Über die Übersichtsseite können Sie sich einfach und kostenlos in den Verteiler der Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen eintragen. Dort geben Sie Ihre Mail-Adresse ein und fordern anschließend das Mailing der Redaktion über den "Bestellen"-Button an. Nach kurzer Zeit finden Sie eine Bestätigung in Ihrem E-Mail-Eingang, in der Sie mit einem Klick den Vorgang abschließen.

Hinweis: Diese Bestätigungsmail kann unter Umständen in Ihrem Spam-Ordner landen. Bitte sehen Sie auch dort nach.

Weitere Infos zu diesem Service

Der Umgang mit allen Nutzerdaten erfolgt gemäß den aktuellen Bestimmungen zum Datenschutz und Sie können jederzeit den Versand an Sie über den Abmelde-Link in der Morgen-Mail wieder beenden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung in Abschnitt III. unter Punkt 6.

Interessieren Sie sich für weitere SÜDKURIER-Mails – wie beispielsweise den Sport-Newsletter oder die Lesetipps des Chefredakteurs? Dann finden Sie hier einen Überblick aller Mailings, die Sie kostenlos beziehen können.