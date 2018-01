Waldshut-Tiengen Die guten Leistungen des Jugendorchesters der Stadtmusik Waldshut beeindrucken den Dirigenten

Das Jugendorchester der Stadtmusik Waldshut erhält ein Lob für seine Leistungen beim Adventskonzert. Allerdings klingt auch Kritik am Probenfleiß an.

Das Jugendorchester der Stadtmusik Waldshut blickte bei der Hauptversammlung im Probelokal auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Gefreut hat man sich vor allem über die 24 neuen Mitglieder im Ensemble.

Etwa 40 Jugendliche und Eltern nahmen an der Versammlung teil. Zu Beginn begrüßte Doris Baumann, Leiterin des Jugendorchesters, alle Anwesenden und ließ in einem kurzen Jahresrückblick die Höhepunkte des vergangen Jahres Revue passieren. So wurde 2017 ein Tag im Berolino-Kinderpark verbracht, das Jugendorchester gab ein Elternvorspiel und spielte an der Waldshuter Chilbi. Einen besonderen Moment stellte das Adventskonzert dar, für das es viel Applaus gab.

Nachfolger von Dirigent Frank Pohl wurde Mitte des Jahres Daniel Frank. Dieser äußerte in seiner kurzen Ansprache den Wunsch, dass im nächsten Jahr in den Proben „weniger gequatscht und mehr musiziert wird“. Stolz zeigte sich der Dirigent aber auf die Leistung der Jugendlichen beim Adventskonzert.

Für 2018 stehen bereits einige Termine an: Man wird an der Stadtputzete im März teilnehmen, die Kommunion im April musikalisch untermalen und wieder ein Probewochenende veranstalten. Weitere Termine werden im Frühjahr bekannt gegeben.

Im Vorstand wurden als Jugendsprecher Simon Weber, Cyrill Berger und Julian Scheibel bestätigt. Zur ihren Aufgaben gehört die Organisation von Spielen am Abend oder die Ansage vor Konzerten. Jugendleiterin des Orchesters bleibt auch weiterhin Doris Baumann, deren Amt an diesem Abend nicht zur Verfügung stand. Als Notenwarte wurden Annabelle Heitzmann, Amelie Stoll und Adrian Heitzmann nach drei Jahren von Kilian Stoll, Jakob Graf und Felix Schneider abgelöst.

Zum Schluss erinnerte Doris Baumann die Jungmusiker der Stadtmusik daran, ihre Anmeldung für die Prüfungen der Leistungsabzeichen des Blasmusikverbands in Steinabad einzureichen und bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen.