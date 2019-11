Die Turmkugel

Wegen ihrer relativen Unzugänglichkeit galten Turmkugeln oft als sichere Aufbewahrungsorte für historische Zeugnisse aus der Zeit des Baus, etwa Zeitungen oder Münzen der Zeit, die man an die Nachwelt überliefern wollte. In die neu renovierte Kugel der Peter Thumb Kirche wurden die bisher dort verwahrten Dokumente und Geldscheine sowie aktuelle Dokumente der Kirchengemeinde (wie eine Namensliste aller Geistlichen, die jemals in der Pfarrgemeinde aktiv waren), ein aktuelles Pfarrblatt, eine Schriftenrolle vom Tag des Denkmals sowie ein aktuelles Konradsblatt eingelegt. Die in einer Turmkugel aufbewahrten Unterlagen können durchaus später zur Korrektur und Ergänzung historischen Wissens beitragen.