Waldshut-Tiengen Die erste Mannschaft des FC Tiengen erlebt eine Durststrecke nach dem Aufstieg

Der FC Tiengen zieht Bilanz über zahlreiche Aktivitäten. Die zweite Mannschaft entwickelt sich erfreulich, die erste hat nach dem Aufstieg zu kämpfen.

Bei der Hauptversammlung des FC Tiengen zeugten alle Jahresberichte von viel Leben, sowohl im sportlichen wie auch im administrativen Bereich. Im Mittelpunkt standen Ehrungen, Wahlen und die Bilanzen der Aktivmannschaften. FC-Präsident Armin Leichenauer freute sich über die Anwesenheit von Bürgermeister Joachim Baumert, der die Grüße von OB Frank überbrachte. Den FC Tiengen bezeichnete er in seinen Grußworten als „Bereicherung für die Stadt“ und wünschte dem Verein viel Erfolg.

Was „viel Leben“ heißt, wurde aus dem Bericht von Geschäftsführer Rainer Schillinger deutlich. Es ist nicht nur der Fußball, der rollt, sondern das ganze Drumherum, dass er überhaupt rollt. Dazu gehören die Platzpflege, die Container-Besetzung, die Kassenbesetzung, die Werbung, die Stadionzeitung, Arbeiten und Erneuerungen am und im Vereinsheim und sonstige Dinge rund um das Langensteinstadion.

Schillinger vermittelte einen tiefen Einblick in die Basisarbeit und freute sich, dass sich viele ehrenamtliche Kräfte finden, den erwähnten Aufgabenkatalog zu bewältigen. Er dankte allen und sprach in diesem Zusammenhang von einer intakten FC-Familie. Doch die Freude darüber ist nicht ungetrübt, denn „Jubel und Trauer liegen nahe beieinander“, so Schillinger, der an den Tod des langjährigen Vorstandsmitglieds Michael Maassberg erinnerte, der im vergangenen Jahr gestorben ist.

„Der Verein ist finanziell sehr gesund“, so Alexander Huber, der Leiter der Finanzabteilung. Zwar weist sein Bericht mehr Ausgaben (116 000 Euro) als Einnahmen (103000 Euro) aus, doch die konnten durch Rückstellungen ausgeglichen werden. Außerordentliche Ausgaben, die nicht alle Jahre anfallen, erforderten den Zugriff auf Rücklagen.

Jasmin Rastoder, Leiterin der Sportabteilung, berichtete von der ersten Mannschaft, die Bezirksligameister und Bezirkspokalsieger wurde. Die Landesliga begann für den FC Tiengen furios, doch dann folgte eine Durststrecke. Rastoder bedauerte den Rückzug von Trainer Georg Isele Ende Oktober, für den Oliver Neff die Trainingsleitung übernehmen wird. Erfreulich die Entwicklung der zweiten Mannschaft, über die Spielausschuss-Vorsitzender Michael Kleemann berichtete. Im Vorjahr Siebter, momentan Zweiter – gute Kameradschaft, ein breiter Kader und guter Trainingsbesuch ermöglichten es.

Auch im Nachwuchsbereich sieht es gut aus, auch wenn in diesem Spieljahr kein A-Juniorenteam am Spielbetrieb teilnimmt. Jugendleiter Bernd Glasstetter berichtete von zwei Meisterschaften (B- und D-Jugend) und weiteren guten Platzierungen, sowohl im Feld als auch in der Halle. Bei der Jugend-Hauptversammlung vor einer Woche stellte er sich allerdings nicht mehr zur Wahl.

Breiten Raum nahmen die Ehrungen ein, die Ehrenvorsitzender Ewald Maier mit launigen Worten vornahm. Reine Formsache waren die weiteren Regularien. Ehrenpräsident Wolfgang Hörr erwirkte die einstimmige Entlastung des Gesamtvorstands.