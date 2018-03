Kreis Waldshut Die einzige Försterin im Landkreis, Carmen Kellermann, sagt über ihren Beruf: "Der Beruf ist eigentlich für Frauen sehr geeignet"

Auf einen Kaffee mit...Carmen Kellermann. Die Försterin spricht über ihre Arbeit und verrät, warum mehr Frauen den Beruf ausüben sollten.

Frau Kellermann, Forstwirtschaft ist nicht unbedingt ein Studiengang, der von vielen Frauen belegt wird. Was hat Sie bewegt, sich für dieses Studium zu interessieren, liegt das vielleicht in ihrer Familientradition?

Nein, es hat nichts mit Familientradition zu tun, von meinen Vorfahren war niemand Förster. Ich bin von der Natur begeistert und wollte nie einen eintönigen Bürojob machen. Außerdem fasziniert mich Holz als nachwachsender Rohstoff und was man alles daraus machen. Mich interessiert die Natur des Waldes, die Bäume sowie Flora und Fauna.

Wie wird man Försterin?

Voraussetzung ist das Abitur und ein anschließendes Studium an einer Fachhochschule, dort heißt der Studiengang Forstingenieurwesen oder auch an der Universität. Nach dem Abschluss Bachelor of Engineering kann anschließend auch noch ein Masterstudium erfolgen, dies wird dann für den höheren Dienst benötigt. Man kann davor ein Praktikum machen, es ist aber nicht zwingend notwendig. Ich habe direkt nach dem Abi mit dem Studium angefangen und anschließend die Trainee-Stelle im Landkreis Waldshut bekommen.

Sie arbeiten in Waldshut in einem Revier der Stadt, sind aber beim Landkreis Angestellte im gehobenen Dienst, wie sieht Ihr Aufgabengebiet aus?

Im gehobenen Dienst bin ich Revierleiterin und arbeite zu 70 Prozent im Wald und zu 30 Prozent im Büro. Mir sind drei Forstwarte der Stadt Waldshut unterstellt. Da die Stadt nun auch Mitglied bei der Waldgenossenschaft Südschwarzwald ist, wird dort der Holzverkauf organisiert, meine Arbeit der Revierleitung ist dadurch jedoch nicht berührt. Dies wird sich jedoch im kommenden Jahr durch die neue Gesetzgebung des Waldgesetzes ändern, wie es dann aussieht, weiß ich noch nicht.

Wie gestaltet sich der Alltag einer Försterin?

Es gibt bei mir keinen typischen Arbeitsalltag, diesen muss ich mir täglich selbst zusammenstellen. Der Ablauf ist teilweise auch witterungsabhängig. Bei schlechterem Wetter wie Sturm, Starkregen und Schnee gehe ich nicht so viel raus, sondern erledige mehr Büroarbeit. Ich kann meinen Tag ganz flexibel gestalten, das ist ein großer Vorteil des Berufes und deshalb lässt sich dieser Beruf auch sehr gut mit dem Familienleben vereinbaren – eigentlich für Frauen sehr geeignet.

Was sind die genauen Aufgabengebiete eines Försters oder einer Försterin?

Der Wald hat viele verschiedene Funktionen und dementsprechend sind die Aufgabengebiete, die auf der Ebene des Naturschutzes angesiedelt sind, beim Forst gegliedert. Da gibt es die Nutzfunktion wie die Holzernte aus waldbaulichen Gründen, nicht nach den Wünschen der Sägewerke. Wobei dennoch auch gewisse wirtschaftliche Belange der Holzvermarktung nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Dann die Schutzfunktion hinsichtlich Hochwasser und Luftreinhaltung, denn Bäume binden das schädliche CO ² und die Funktion des Waldes als Naherholung für die Bürgerinnen und Bürger. Ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit ist die Pflege des Waldes, der Wege, dazu zählt auch die Verkehrssicherung an öffentlichen Straßen und der Bau und Erhalt der Freizeitanlagen, wie in Waldshut den Trimm-dich-Pfad. Von Bedeutung ist außerdem noch die Öffentlichkeitsarbeit, um Transparenz zu schaffen und Verständnis für die Arbeit zu entwickeln und ein weiterer Bereich ist die Waldpädagogik. Dies ist im Studium ein eigenes Fach, hier habe ich eine spezielle Zusatzqualifikation erworben um beispielsweise Schulklassen und Kindergartengruppe durch Wald-Führungen weiterzubilden. Auch für die privaten Waldbesitzer bin ich Ansprechpartnerin, um diese in Sachen Holzernte und auch bei der Aufforstung zu beraten. Auch das Thema Jagd spielt eine Rolle. Wir Förster müssen einen Jagdschein haben und direkten Kontakt zu den Jagdpächtern halten, um hinsichtlich der Waldpflege einen Konsens zu finden, denn die natürliche Verjüngung des Waldes gehört ebenfalls zu meinem Aufgabengebiet.

In wie weit spielen der Klimawandel und die Ökologie eine Rolle in ihrem Berufsalltag?

Diese Aspekte spielen eine große Rolle, denn wir Förster müssen die neusten Erkenntnisse der Ökologie und des Klimawandels in unsere Arbeit miteinbeziehen. Bäume wachsen sehr langsam, deshalb ist es wichtig, die Veränderungen auf lange Sicht zu prognostizieren und dementsprechend bei der gezielten Aufforstung zu handeln. Insbesondere die zunehmende Trockenheit macht dem Wald zu schaffen und wird ihn in seiner Struktur verändern. Da wo jetzt noch Fichten und Tannen gedeihen, wird man je nach Höhenstrukturen künftig mehr auf Douglasien und Mischbepflanzung setzen. Neben den klassischen Themen wie Waldbau, Holzerntetechnik Betriebswirtschaft, Waldpädagogik und Teamführung beschäftigt sich ein großer Teil der Ausbildung mit den Themen der Geologie, der Meteorologie und der Botanik sowie mit den Gesetzesgrundlagen des Wald- und Naturschutzes.

Draußen im Wald arbeiten Sie fast ausschließlich mit Männern zusammen, die meisten Ihrer Kollegen sind auch alles Männer, wie kommen Sie damit zurecht?

Ich komme gut in dieser Männerdomäne zurecht. Leider ist der Beruf immer noch stark vom nostalgischen Bild des Försters mit Lodenmantel, Flinte und Hund geprägt. Deshalb scheuen sich vielleicht viele Frauen, diesen schönen Beruf auszuüben und auch während meines Studiums wurden es im Laufe der Zeit immer weniger Studentinnen, die den Abschluss machten. Aber langsam setzt sich ein Generationswandel durch und auch hier ein Bewusstsein für mehr Gleichberechtigung.

Zur Person

Carmen Kellermann ist seit 2014 im Landkreis Waldshut von knapp 40 Revierförstern die einzige Försterin. Sie ist 1991 in Mexiko geboren, in Franken bei Erlangen aufgewachsen und hat in Höchstadt das Gymnasium besucht. Nach dem Abitur studierte Kellermann in Freising in Bayern Forstwirtschaft. Die Waldshuter Försterin ist ledig und wohnt in Unteralpfen.