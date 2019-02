Waldshut-Tiengen Fragen rund um den Hausbau und den Immbolienmarkt am Hochrhein beantwortet die Immo-Messe des SÜDKURIER Medienhauses in Tiengen

Die achte Immobilienmesse des SÜDKURIER Medienhauses in der Tiengener Stadthalle war gut besucht. 25 Aussteller und Fachvorträge informierten über die freie Bauplätze am Hochrhein, den Hausbau, den Kauf und die Finanzierung oder das Angebot an Häusern. Wir nehmen Sie mit auf einen Rundgang über die Messe.