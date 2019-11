von Herbert Schnäbele

Mit der Aufführung des „Requiem op. 89“ von Antonín Dvorák hat die Kantorei Hochrhein den rund 600 Zuhörern in der Waldshuter Versöhnungskirche ein musikalisches Großereignis geboten. Bezirkskantor Matthias Flierl hatte zur Aufführung dieses großen romantischen Oratoriums neben dem rund 70 köpfigen Kantorei-Chor das renommierte Barockorchester L‘arpa festante aus München als volles Streichorchester mit ungewöhnlich vielen verschiedenen Blasinstrumenten verpflichtet.

Das Orchester L‘arpa festante Das Orchester wurde 1983 gegründet und nach dem im Jahre 1653 zur Eröffnung des Münchner Opernhauses aufgeführten dramatischen Werk von Giovanni Battista Maccionis benannt. Als eines der traditionsreichsten deutschen Ensembles für Alte Musik hat sich das Barock- oder auch „Original-klang-Orchester“ nicht nur als unver-wechselbarer Klangkörper bei der Aufführung von Instrumentalwerken, sondern auch als Partner leistungsfähiger Chöre bei der Aufführung der gesamten barocken, klassischen und romantischen Chor-Orchester-Literatur einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Je nach Entstehungszeit der aufgeführten Werke können durch die Verwendung des passenden Original-Instrumentariums die Klangfarben der Werke originalgetreu nachgezeichnet werden. Beim jüngsten Konzert in Waldshut waren 51 Musikerinnen und Musiker der verschiedensten Instrumente und damit die „volle Orchestergröße“ aufgeboten.

Die Solisten (von links): Manfred Bittner (Bass), Thomas Volle (Tenor), Eva-Maria Hofheinz (Alt) und Annelie-Sophie Müller (Sopran). | Bild: Herbert Schnäbele

Die Vokalsolisten Eva-Maria Hofheinz (Sopran), Annelie-Sophie Müller (Alt), Thomas Volle (Tenor) und Manfred Bittner (Bass) setzten in ihrer hochromantischen Harmonik dem Werk besondere Glanzlichter auf. Gefühlvoll und ausdruckstark gestaltete das Orchester der Auftakt im „Requiem aeternum“, bei dem sich der ebenso zart und in tiefer Lage einsetzende Chor gegen Ende dieses ersten Satzes beim „Et lux perpetua...“ erstmals zu einer eindrucksvollen Klangfülle steigerte. Von der tragenden Solostimme der Sopranistin gekennzeichnet war das anschließende „Graduale“, dem sich wuchtig und mit fast marschmäßig kraftvollen Chor- und Orchesterpassagen das „Dies Ire“ anschloss.

Die Kantorei Hochrhein Die Kantorei Hochrhein besteht seit 1977 und zählt rund 70 Mitglieder aus dem Landkreis Waldshut und der benachbarten Schweiz. Die Hauptaufgabe des Kantorei-Chors ist es, unter der Leitung des Bezirkskantors jährlich ein bis zwei Oratorien aufzuführen. Bezirkskantoren waren und sind bis 1981 Lothar Friedrich, bis 2014 Musikdirektorin Trude Klein und seit 2015 Matthias Flierl. Im Februar erhielt die Kantorei den Großen Musikpreis der Volksbank Hochrhein-Stiftung.

Die vorläufig gewaltigste und größte Klangfülle von Chor und Orchester erlebten die Zuhörer im „Tuba mirum“, eingerahmt von einem markant klingenden Altsolo zu Beginn des Satzes und einem kraftvollen Bass-Solo gegen Ende dieses Abschnitts. In einem innigen Gebet des „Recordare“ kamen die Vokalsolisten mit ihren brillanten Stimmen zur Geltung. Viele unterschiedliche Klangbilder, auch in vielen Wechseln zwischen strahlenden Dur- und mystisch wirkenden Molltonarten kennzeichneten die weiteren Sätze des Oratoriums, die oftmals in gewaltigen Schlussakkorden bei größtmöglicher Klangfülle endeten.

Der Bezirkskantor Matthias Flierl wurde 1987 im mittelfränkischen Ansbach geboren. Sein Studium der Kirchenmusik führte ihn nach Lübeck, Toulouse und Berlin, wo er 2014 den Masterabschluss (Kirchenmusik A) erreichte. Während seines Studiums nahm er Assistenzen wahr, unter anderem am Lübecker Dom und beim Jungen Ensemble in Berlin. Neben seiner Fortbildung als Chorleiter absolvierte er einen Master-Abschluss für Alte Musik (Cembalo, Orgel) an der Hochschule für Musik in Weimar. Seit 1. Januar 2015 ist er Bezirkskantor am Hochrhein und Organist in der Versöhnungskirche Waldshut.

Das „Agnus Dei“ fasste quasi alle Klangpassagen der dargebotenen Sätze in ihrer deutlichen Verschiedenheit, von den sensiblen und doch dominanten Solopassagen bis zu den wuchtigen Gesamtdarbietungen von Solisten, Chor und Orchester zusammen. Es endete in abschwellenden und gefühlvoll dargebotenen Klarinetten- und Flötentönen des Orchesters. Die Kantorei Hochrhein unter der Leitung von Matthias Flierl hat die Herausforderungen eines Musikereignisses einmal mehr mit Bravour gemeistert. Das wurde mit lang anhaltendem Beifall und großer Begeisterung der Zuhörer quittiert.