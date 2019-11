Die Pendler am Hochrhein können aufatmen. Die Bahnstrecke zwischen Waldshut-Tiengen und Basel ist wieder frei befahrbar. Dafür gilt der Bahn mein Dank. Weshalb, das lesen Sie hier.

Ein DankeschönJa, Sie haben richtig gelesen. Auch wenn die Deutsche Bahn am Hochrhein in der Regel nur selten bis gar nicht Anlass gibt, sich lobend über sie zu äußern, muss es an dieser Stelle einmal sein. Denn viel zu oft ist das genaue Gegenteil