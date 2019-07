Gleich zu Beginn der Woche standen jene Männer und Frauen im Mittelpunkt des Geschehens, die die Interessen der Bürger im Gemeinderat vertreten. Der alte Gemeinderat wurde verabschiedet, das neue Gremium verpflichtet. Das Besondere daran: Noch nie in der Geschichte der Doppelstadt war das Stühlerücken am Ratstisch so groß, wie dieses Mal. 16 bisherige Stadträte gehören dem neuen Gemeinderat nicht mehr an.

Für sie hieß es am Montagabend Abschied nehmen. Und Oberbürgermeister Philipp Frank hat ihnen den Schritt in den kommunalpolitischen Ruhestand ein wenig versüßt. Zum einen mit guten Worten, zum anderen mit der Ehrenmedaille der Stadt und in Einzelfällen auch mit der Ehrennadel des Städtetags. Da viele Medaillen und Nadeln aus dem edelsten aller Edelmetalle waren, wurde der Abschiedsreigen zu einem wahren Goldrausch. Einer, der die Zeremonie miterlebte, war Alt-Stadtrat Günter Heinrich: „So viel Gold hat es zu meiner Zeit nie gegeben.“ Wenn Sie möchten, können Sie sich die Verabschiedung der Altstadträte noch einmal ansehen.

Alte Schule

Die Verabschiedung der künftigen Politrentner von Waldshut-Tiengen (siehe oben) war auch eine Zeremonie der alten Schule. Die Männer bekamen neben Medaille, Urkunde und gegebenenfalls Ehrennadel ein Präsent in Form von Wein – gehört sich so! Für die Ehefrauen gab es schöne Blumensträuße – gehört sich ebenfalls! Ahnen Sie es schon? Vermutlich. Jene Frauen, die dem neuen Gemeinderat nicht mehr angehören, bekamen neben Medaillen und Urkunden – ja, sie vermuten richtig – Blumen, aber keinen Wein. Naja, schön waren sie die Sträuße, sehr schön sogar. Aber eben auch alte Schule.

Noch voll dabei

Verabschiedung und Verpflichtung, Teil 3: Kaum hatten die neuen Alt-Stadträte auf den Zuschauerrängen Platz genommen, mussten die Neu-Stadträte die ersten Entscheidungen treffen. Unter anderem ging es um die ehrenamtlichen Stellvertreter des Oberbürgermeisters und die Besetzung diverser Ausschüsse. Alle Abstimmungen erfolgten per Handzeichen. Der frühere Grünen-Fraktionschef Paul Albiez-Kaiser verfolgte das Geschehen offenbar so aufmerksam, dass er bei der ersten Abstimmung ebenfalls seine Hand hob. Mal abgesehen davon, dass sein Votum natürlich nicht zählte, war es auch gar nicht notwendig. Die ersten Beschlüsse des amtierenden Gemeinderats erfolgten alle einstimmig.