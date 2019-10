Kreis Waldshut vor 15 Stunden

Die Winzer am Hochrhein erwarten einen eleganten Jahrgang – mit leichten und fruchtigen Weinen

Die Lese in den Weinanbaugebieten am Hochrhein – in Klettgau, Lottstetten und Hohentengen – hat begonnen. Die Winzer zeigen sich bislang zufrieden mit Wetter und erwarten aromatische Weine mit moderatem Alkoholgehalt. Wir waren in den Weinbergen und haben einige Daten und Fakten zusammengetragen.