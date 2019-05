von Peter Rosa

Die Waldshuter Ministranten haben es geschafft. In ihrer 72 Stunden-Aktion haben sie 553 alte Handys gesammelt, die nun recyclet werden können. Die Aufgabe hatte nicht nur einen ökologischen, sondern auch einen sozialen Hintergrund.

Stunde 1: Gemeindereferentin Nadja Schilli übergibt Ministrantin Clara Daun die bis dahin geheime Projektaufgabe. | Bild: Peter Rosa

Sie schraubten, sie organisierten, sie backten Kuchen, brauten Kaffee und sie warben. Um an so viele alte Mobilfunkgeräte wie möglich zu kommen, mussten die Ministranten zuerst einmal deren Besitzer anlocken. Ziel war es, so viele alte Geräte wie möglich zu sammeln, um sie später der Stiftung Missio in Aachen zu spenden. Denn in der Elektronik befinden sich viele wertvolle Rohstoffe, wie zum Beispiel Gold, Kobalt oder Coltan. Missio leitet die Erträge aus der Verwertung an die Aktion „Schutzengel“, die Menschen im Bürgerkriegsland Kongo unterstützt.

Zahlreiche Aufgaben zu verteilen

Am Freitag um 17.07 Uhr ging es los: Nach einem schnellen Brainstorming wurden die Aufgaben verteilt. Es mussten Schul- und Klassensprecher informiert werden, Sammelkisten gebaut, Informationstafeln erstellt und ein abschließendes Kinderfest geplant werden. Schon nach den ersten 24 Stunden füllten sich die fünf verzierten Sammelboxen stetig. Die Ministranten informierten gleichzeitig – unbeeindruckt von durchziehenden Regengüssen – bei einem Kaffee- und Kuchenstand in der Kaiserstraße über ihr Vorhaben. Schon am Vortag hatten sie im Waldshuter Schulviertel mit einem Pritschenwagen inklusive Plakaten und Musik auf sich und ihre Aktion aufmerksam gemacht. Auch über die Internetseite, Facebook und Instagram wurde eifrig Werbung gemacht. Verschiedenste Waldshuter Unternehmen unterstützten die Jugendlichen mit Baumaterial, Verpflegung und Finanzen.

„Ich finde die Aktion gut, man kann sein altes Handy richtig entsorgen und damit etwas Gutes tun, statt es nur liegenzulassen“, sagt der Waldshuter Oskars Krumins, der gleich mehrere seiner alten Geräte in die Box warf. Am Ende fanden sich dort Geräte aller Hersteller und sämtlicher Generationen – sogar ein Tablet war dabei.

Erfolg und Spaß dabei

„Alles in allem lief es sehr gut“, freut sich Johannes Fleig, der die Aktion mit den anderen rund 15 Ministranten organisiert hat und fügt an: „Es gab eine gute Beteiligung der Leute und gute Unterstützung der Stadt und der Unternehmen. Beim Fest war sehr viel los. Wir konnten einigen Leuten Infos zum Thema Nachhaltigkeit mitgegeben. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dem Team und den Geschäften zusammenzuarbeiten.“ Den Abschluss der Aktion feierte das Team bei einem Fest in der Kaiserstraße, das den letzten Punkt der Aufgaben darstellte. Gut besucht, bei Kaffee, Kuchen, Bratwurst, Waffeln, Kinderschminken und einer Hüpfburg, kamen auch hier noch einmal einige Handys in die Box.