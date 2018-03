Waldshut-Tiengen Die Waldshuter Freibad-Diskussion wird hitziger. Der Verein Pro Freibad widerspricht der Stadtverwaltung und fordert mehr Zeit

Auf fünf Seiten kritisiert und widerspricht der Verein "Pro Freibad Waldshut" der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung für die Gemeinderatssitzung am Montag, 19. März. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im evangelischen Gemeindesaal. Was der Verein genau bemängelt, lesen Sie hier.

In einer Stellungnahme kritisiert der Verein „Pro Freibad Waldshut“ die Beschlussvorlage zur Zukunft des Waldshuter Freibades für die heutige Sitzung des Gemeinderates. Auf insgesamt fünf Seiten kritisiert der Verein die Vorlage der Verwaltung. Wesentliche Punkte „fehlen oder wurden falsch oder missverständlich formuliert“, schreibt der Verein.

So liege das angeführte Gutachten, das die unterschiedlichen Sanierungsvarianten bewerten soll, noch nicht abschließend vor. Es sei nur in Auszügen zitiert. Weiter schreibt der Verein: „Es wird behauptet, dass „Pro Freibad Waldshut e.V.“ im Dezember 2017 das eigene Sanierungskonzept vorgestellt habe. Richtig ist, dass bereits im Oktober und November alle Entscheidungsträger darüber informiert waren. Somit war auch vor der Planungsvergabe der Sanierung in Tiengen bekannt, dass man günstigere Sanierungsvarianten finden kann.“

Weiter führt der Verein aus, dass die Aussagen zur schlechten finanziellen Lage der Stadt unglaubwürdig wirkten und begründet dies so: „Wenn Mehrkosten von zwei Millionen Euro für die Sanierung des Tiengener Bades und eine Millionen Euro Rückbaukosten in Waldshut scheinbar mühelos aufgebracht werden und man auf die eine Millionen Euro des anonymen Spenders verzichtet. Für drei Millionenn Euro könnte man auch die Sanierung in Waldshut finanzieren und sogar beide Bäder noch zehn Jahre lang betreiben.“

Der Verein schreibt weiter: „Beim aufmerksamen Durchlesen der Vorlage entsteht der Eindruck, dass hier der Gemeinderat zu einer übereilten Entscheidung gedrängt werden soll, die aber auf lückenhaften und teilweise falschen Grundlagen beruht. Bei einer Entscheidung, die in der gesamten Stadt solche Emotionen auslöst, erscheint das nicht ratsam.“

