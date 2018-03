Waldshut-Tiengen Die Volksbank Hchrhein spendet Geld aus dem Gewinnsparen für soziale und gemeinnützige Zwecke

Die Volksbank Hochrhein spendet 80 000 Euro aus dem Gewinnsparen für 114 Vereine und Einrichtungen. Darunter sind auch Schulen, Caritas und Diakonie.

In der Waldshuter Geschäftsstelle der Volksbank Hochrhein trafen sich Vertreter von 114 Vereinen und sozialen Einrichtungen, um bei einer kleinen Feierstunde Spenden in der Gesamthöhe von 80 000 Euro in Empfang nehmen zu können.

Das VR-Gewinnsparen der Volks- und Raiffeisenbanken ist nicht nur eine Lotterie mit Gewinnen für die Teilnehmer, sondern auch eine Einrichtung mit sozialem Auftrag. Die Spendensumme, die die Volksbank Hochrhein jährlich vom Gewinnsparverein zur Verfügung gestellt bekommt, ergibt sich aus der Anzahl der verkauften Gewinnsparlose. Jedes Los, das die Volksbank Hochrhein verkauft, steigert die Spendensumme. Mit diesen Mitteln ist es der Volksbank Hochrhein möglich, Menschen in Not, soziale und gemeinnützige Einrichtungen noch stärker zu unterstützen und damit einen Beitrag zum sozialen Leben zu leisten.

Die Gesamtspendensumme aus Mitteln des VR-Gewinnsparens im Jahr 2017 beträgt 140 000 Euro. Davon profitieren Vereine und Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen mit 80 000 Euro. Mit jeweils weiteren 30 000 Euro unterstützt die Volksbank Hochrhein die sozialen Einrichtungen Caritas, Diakonie und Arbeiterwohlfahrt mit der Finanzierung von fünf Leasingfahrzeugen sowie verschiedene Kultureinrichtungen am Hochrhein.

Christian Schweigler, Bereichsleiter der Kundenberatung bei der Volksbank Hochrhein, überreichte den Vertretern der begünstigten Vereine, Kindergärten, -tagesstätten und Schulen die Schecks, deren Beträge sich zwischen 200 und 2600 Euro bewegten. Neben sieben Fasnachtsvereinen, 33 Kindergärten und -tagesstätten, rund 30 Musikvereinen und 37 Sportvereinen konnten sich mit der Grundschule in Oberlauchringen, der Theodor-Heuss-Schule in Waldshut und dem Kolleg in St. Blasien drei Schulen, die DLRG-Ortsgruppe Reckingen und das Waldshuter Wildgehege über den Erhalt der Spendengelder freuen. Die erhaltenen Spenden werden nach Aussagen der Spendenempfänger vorrangig in die Anschaffung von Spiel-, Sport- und Trainingsmaterialien, Bekleidung und Musikinstrumenten fließen.

Vereine und gemeinnützige Einrichtungen, die von der Spendenausschüttung 2019 profitieren möchten, müssen bis zum 30. Juni ihren Förderantrag mit der Angabe des beabsichtigten Verwendungszwecks stellen. Das Formular ist im Internet (www.volksbank-hochrhein.de) zu finden.