Oberalpfen vor 3 Stunden

Die Vereinschronik des Männergesangvereins Oberalpfen enthüllt so manche Anekdote

100 Jahre Lust am Singen – der Oberalpfener Männergesangverein Liederkranz feiert dieses Jahr sein großes Jubiläum: Ein Blick in die Chronik enthüllt so manche Anekdote – etwa, dass in den 20er Jahren eine Ausfahrt an den Bodensee mit einer nächtlichen Wanderung zum Bahnhof Waldshut begann.