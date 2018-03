Waldshut-Tiengen Die Vereinigung Alt Waldshut freut sich auf das Jubiläum 550 Jahre Chilbi

Die Vereinigung Alt Waldshut lässt sich bei einem professionellen Fototermin in Szene setzen. Die Ergebnisse werden in einer Ausstellung zu sehen sein. Am Waldshuter Chilbiumzug läuft der Verein mit neuem Täfele mit.

„Es war viel Arbeit und Herzblut drin“, fasste Margret Teufel, eine der drei Vorsitzenden der Vereinigung Alt Waldshut, das Vereinsjahr 2017 zusammen. Der Traditionsverein war im Probelokal der Stadtmusik Waldshut im Kornhaus zu seiner Hauptversammlung zusammengekommen. Etliche Vertreter befreundeter Vereine konnte der Vorstand begrüßen. Mit einem soliden Kassenstand war der Verein ins neue Jahr gestartet, das unter dem Stern des 550-Jahr-Jubiläums der Chilbi steht.

Alt Waldshut ist Mitglied des Chilbi-Organisationskomitees und maßgeblich an der Durchführung des Chilbi-Bürgertheaters in der Kaiserstraße beteiligt. Gespielt wird dieses Jahr die Belagerung Waldshuts vor 550 Jahren aus verschiedenen Perspektiven. Der Vorstand ermunterte alle, besonders auch die männlichen Vereinsmitglieder, mitzumachen. Mitte Mai beginnen die Proben. Beim Jubiläums-Chilbiumzug wird Alt Waldshut in seinen schmucken Trachten, auf deren Einheitlichkeit und Unverfälschtheit größter Wert gelegt wird, wie immer eine der größten Gruppen sein.

Rund 120 aktive Mitglieder zählt der Verein, drei Gruppen mit 20 Kindern im Alter von drei bis etwa 15 Jahren sind integriert. Ein neues, von Vereinsmitgliedern selbstgemachtes Täfele, wird beim Umzug zum Einsatz kommen: Simone Hofmann und Andreas Maier haben es in der Hauptversammlung dem Vorstand überreicht. Ein Treffen außerhalb der Reihe hat Alt Waldshut noch diesen Monat: Unter der Regie von Gilberto Cammisa wollen sich die Trachtenträger bei einem professionellen Fototermin ins rechte Licht rücken. „Wir wollen Alt und Neu, Tradition und Moderne in den Bildern ausdrücken, es wird was Peppiges“, sagte Vorsitzender Ruch. Anfang Juli sollen die Fotos, die dabei entstehen, in der Eingangshalle der Volksbank präsentiert werden.

Margret Teufel hob in der Hauptversammlung die elementare Bedeutung von Spenden und Sponsoren für den Verein hervor. Dies nicht nur im Hinblick auf das Chilbi-Bürgertheater, dessen Kosten nur zum Teil von der Stadt getragen werden, sondern auch für die interne Vereinsarbeit. Zum Beispiel für die Anfertigung neuer Trachten und für das Kinderfest, das Alt Waldshut auch dieses Jahr durchführen wird.