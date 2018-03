Waldshut-Tiengen Die Tiengener Jäger schießen und hegen nicht nur, sondern informieren auch über das Wild

Die Tiengener Jäger wählen Markus Baumann zum neuen stellvertretenden Hegeringleiter. Im vergangenen Jahr haben sie beim Lernort Natur nicht nur Kinder das Wild erklärt, sondern auch einer Erwachsenengruppe.

Gut besucht war die Hauptversammlung des Hegerings Tiengen. Hegeringleiter Ulrich Schäfer begrüßte zahlreiche Mitglieder und Freunde des Hegerings. Ein besonderes Willkommen gab es durch die musikalische Begrüßung der Bläsergruppe des Hegerings unter der Leitung von Holger Knörzer. Schießobmann Oliver Röck blicken auf die für die Jagd wichtigen Schießveranstaltungen zurück. Holger Knörzer als Leiter der Bläsergruppe berichtete über die 70 Treffen der Bläser. Jedoch wurde nicht nur geschossen oder geblasen bei den Jägern, auch die Jugendarbeit kam nicht zu kurz.

Lehrreiche Einblicke in die Natur

So erklärten die Mitglieder des Hegerings rund 120 Kindern im Rahmen des Lernorts Natur in Lauchringen, Schwerzen und Wutöschingen, was es an Wild in unseren Wäldern gibt und was ein Jäger damit zu tun hat. Eine Besonderheit war in diesem Jahr auch eine Erwachsenengruppe, die in Lauchringen auch im Rahmen des Lernorts Natur die Gelegenheit hatte, sich über die Arbeit der Jäger kündig zu machen.

Nur eine Veränderung im Vorstand

Unter der Leitung von Kreisjägermeister Bernhard Kallup gingen die Vorstandswahlen schnell und reibungslos über die Bühne. Bis auf den stellvertretenden Hegeringleiter traten alle bisherigen Amtsinhaber wieder zur Wahl an. Holger Knörzer, der bislang das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden innehatte, trat aufgrund der Tatsache nicht mehr an, dass er inzwischen auch das Amt des Kreisbläserobmannes innehat. Als Nachfolger im Amt konnte Markus Baumann gefunden werden. Die Leitung der Bläsergruppe wird Holger Knörzer jedoch weiterhin übernehmen.

Bürgermeister Thomas Schäuble hatte zahlreiche anerkennende Worte für die Jäger mitgebracht und dankte besonders für die Ausrichtung des Lernorts Natur mit den Erwachsenen. Neuigkeiten zum frisch renovierten Schießstand in Wehr überbrachte Kreisjägermeister Bernhard Kallup. Er verwies auch auf die kommende Hauptversammlung der Kreisjägerschaft in Remetschwiel am 27. April.