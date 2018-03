Waldshut-Tiengen Die Tauschbörsen der Briefmarkensammler Waldshut-Tiengen sind beliebt

Die Briefmarkensammler Waldshut-Tiengen ziehen ein positives Fazit über die zwei Großtauschtage. Helmut Zimmermann übernimmt künftig die Organisation der Tauschbörsen.

Ein positives Resümee zog der Verein der Briefmarkensammler Waldshut-Tiengen in seiner Hauptversammlung für das Vereinsjahr 2017. Die Veranstaltungen waren gut besucht, die Mitglieder beteiligen sich aktiv. Die Vorsitzende Ulrike Zimmermann begrüßte den treuen Stamm der Mitglieder. „Es gab viele schöne Erlebnisse“, so die stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin Lilli Schmidt. Im September gab es eine Reise nach Tirol, mit dem Besuch von Brixen, Bozen, Meran, sowie eine Dolomitenfahrt. Kassenwart Andreas Hofer listete die Einnahmen und Ausgaben auf. „Wir haben ein Minus erwirtschaftet“, so Hofer. Dies sei aber nicht so schlimm: „Wir können nicht immer im Plus sein.“

Den Bericht über die Großveranstaltungen im August und im Dezember in der Stadthalle in Tiengen gab Rainer Mick: „Bei den beiden Großtauschtagen kamen im August 36 Händler, und im Dezember 30 Händler.“ Die Resonanz der Händler sei gut, so Mick. Bei diesen Börsen werden Briefmarken, Münzen und Bildpostkarten gehandelt. „Die vielen Tische in der Stadthalle aufzubauen, ist jedes Mal ein Kraftakt.“ Mick stellte sein Amt als Organisator zur Verfügung. „Seit 20 Jahren bin ich im Verein, und seit 20 Jahren mache ich die Börsen“. Als Nachfolger wurde Helmut Zimmermann eingesetzt.

Bei den Wahlen wurde der Vorstand einstimmig bestätigt: Vorsitzende Ulricke Zimmermann, Stellvertreterin und Schriftführerin Lilli Schmidt, Kassierer Andreas Hofer und die Beisitzer Rainer Feudel, Ivan Novak und Klaus Schmidt. Für zehn Jahre geehrt wurde Rainer Feudel, abwesend Michael Hess (15 Jahre) und Mario Milohnic (25 Jahre).

Der Verein wurde vor zwölf Jahren neu gegründet und hat 29 Mitglieder. Kontakt über Ulricke Zimmermann, Telefon 07741/68 91 54, oder per E-Mail (U.M.Zimmermann@googlemail.com).