von Ursula Freudig

Große Gefühle von erhaben bis besinnlich werden am Samstag versierte Blasmusiker vermitteln: Die Stadtmusik Waldshut unter der Leitung von Daniel Frank lädt zu ihrem diesjährigen Jahreskonzert in die Stadthalle ein. Im Moment läuft die Probenarbeit noch auf Hochtouren. Entsprechend dem Anspruch der Stadtmusik, will das Orchester mit spielerischer Klasse die Vielseitigkeit und Ausdruckskraft der Blasmusik unter Beweis stellen.

Bis auf eines sind alle Stücke, die am Samstag zu hören sein werden, Premieren. Auf eine weitere kann sich das Publikum mit Blick auf die Moderation freuen: Klaus Danner wird erstmals bei einem Jahreskonzert der Stadtmusik Waldshut durchs Programm führen. Wer das letzte Chilbi-Wunschkonzert der Stadtmusik erlebt hat, weiß, dass der Ex- Polizeichef für solche „Jobs“ beste Voraussetzungen mitbringt. Zum Auftakt des Jahreskonzerts unterhalten die knapp 30 Nachwuchstalente des Jugendorchesters.

Das Konzert Das Jahreskonzert der Stadtmusik Waldshut ist am Samstag, 21. Dezember, 20 Uhr, in der Stadthalle Waldshut. Einlass ab 19.15 Uhr. Bewirtung durch die Stadthallenwirtin Marianne Dürr. Die Karten kosten acht Euro, ermäßigt sechs Euro. Der Vorverkauf ist im Waldshuter Geschäft Rümmele in der Kaiserstraße 50.

Danach präsentiert die Stadtmusik Waldshut ihren Fans und allen Blasmusikfreunden zwei Konzertteile: Im ersten nimmt das knapp 50 Musiker umfassende Orchester unter anderem mit auf spannende Ausflüge in die Weite Amerikas (Where eagles soar), in den Wilden Westen (Moment für Morricone) und zaubert Fernsehbilder bekannter Serien von Derrick bis zum Traumschiff (TV-Kultabend) vors innere Auge.

Im zweiten Konzertteil kann sich das Publikum entspannt zurücklehnen und den Zauber weihnachtlicher Klänge genießen. Festliche Fanfarenklänge und bekannte Weihnachtsmelodien von Stille Nacht, Süßer die Glocken nie klingen bis zu Jingle Bells und Merry Christmas werden besinnlich auf die kommenden Festtage einstimmen. „Es wird ein unterhaltsamer, abwechslungsreicher und kurzweiliger Konzertabend“, verspricht Simone Kuttruff vom Vorstandsteam der Stadtmusik.