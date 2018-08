von Ursula Freudig

Tolle Musik, gute Laune und viel Geld: Die Stadtmusik Waldshut hat am Montagabend bei ihrem 49. Chilbi-Wunschkonzert die stolze Summe von 13 000 Euro eingespielt. Im Chilbi-Festzelt präsentierte sie sich nach dem Auftakt ihrer Jugend, die von Klaus Teufel dirigiert wurde, musikalisch in Topform. Bis das Geld zusammen war, hatte sie mit fast 20 Titeln quer durch die Genres Stimmung gemacht.

Starke Stimme: Gastsängerin Anja Lehmann.

Sie spielte Märsche und Polkas, Swingnummern, bekannte Hits aus der Popmusik und hatte mit Anja Lehmann eine stimmgewaltige Gastsängerin „mitgebracht“, die unter anderem mit Amy Winehouse-Titeln glänzte. Beträchtliche Gesangsqualitäten stellte spontan auch Peter Kaiser bei „Hey Jude“ unter Beweis. Frank Pohl schwang den Dirigentenstab. Der Ex-Dirigent der Stadtmusik war kurzfristig für den verhinderten Daniel Frank eingesprungen.

Starkes Quartett: Während Rita Schwarzelühr-Sutter (von links) das Badnerlied dirigiert, sind Bockgötti Florian Schwald, Bockgewinner Joachim Ebi und seine Frau Karin in ihrem Element. Bilder: Ursula Freudig

„Du bist mein Held“ stand denn auch auf dem Lebkuchenherzen, das ihm die Stadtmusik-Vorsitzenden überreichten. Ein Lebkuchenherz bekam auch Klaus Danner, der erstmals ein Wunschkonzert der Stadtmusik moderierte und seine Aufgabe locker und souverän meisterte. Er half nicht nur immer wieder der Spendenbereitschaft des Publikum auf die Sprünge, sondern puschte auch die Stimmung mit klaren, auf Pappschildern stehenden Anweisungen: „Alle klatschen“, „Mitsingen“, „Handy-Leuchte und Feuerzeug“ stand beispielsweise darauf.

Zu vorgerückter Stunde war es dann auch soweit, dass etliche auf die Bänke stiegen und stehend mitgingen. Wie immer wechselte der Dirigentenstab auch in andere Hände: An Rudolf Wolpensinger, Ehrendirigent der Stadtmusik, bei „Alte Kameraden“ und an Zunftmeister Werner Späth beim „Junggesellenmarsch“. Das Badnerlied wird traditionell vom Bockgewinner dirigiert: Joachim Ebi, der sich den ganzen Abend als wahre Stimmungskanone erwies, stand dabei zusammen mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter auf der Bühne.

Starke Typen: Dirigent Frank Pohl (links) und Moderator Klaus Danner.

Kurz nach 23 Uhr gab Moderator Klaus Danner das ab Donnerstag geltende Motto bekannt: „Nach der Chilbi ist vor der Fasnacht“, so dass es völlig passte, dass auch Bockgötti Florian Schwald (Narro-Zunft Waldshut) als Dirigent des „Narrenmarsches“ noch seinen großen Auftritt hatte.

Starke Talente: Die Jugendstadtmusik -hier Pauline (von links), Pia, Hannah und Pauline -eröffnet das Wunschkonzert. Bild: Ursula Freudig

