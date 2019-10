von Manfred Dinort

Mit einer überraschenden Vielfalt wartete das abendliche Orgelkonzert in der Liebfrauenkirche auf, das unter dem Motto „Orgel plus“ in drei Teilen über die Bühne, respektive Empore, ging. Das „Plus“ bezog sich auf den Einsatz der Trompeten im ersten Teil und eines kleinen Kammerorchesters im dritten Teil. Nur im zweiten Teil spielte die Orgel solo. Geboten wurden hochklassige Vorträge, die allesamt unter die Haut gingen oder, um im Rahmen zu bleiben, die Seele berührten. Regie führten das Kantorenpaar Anne Roosmann und Oliver Schwarz-Roosmann, die natürlich selbst auch mitwirkten, mal an der Orgel, mal am Dirigentenpult.

Im ersten Teil waren es die Tiengener Trompeter Johannes Jensen und Johannes Dörflinger, die mit ihrem glasklaren Spiel und majestätischem Sound die Akzente setzten, während die Kantorin die Orgel spielte, ein Spiel mit völlig unterschiedlichen Instrumenten, die sich aber perfekt ergänzten. Faszinierend war es, wenn die Trompeten sich in das Orgelspiel einklinkten und dann gemeinsam brillante Klangbilder in Szene setzten. Dazu sagte Oliver Schwarz-Roosmann bei der Begrüßung: „Es ist schon etwas Besonderes, wenn die Orgel, die Königin der Instrumente, auf königliche Instrumente trifft.“

Exzellentes Spiel auf der Empore

Die Besucher verfolgten das exzellente Spiel auf der Empore gespannt mit, um danach die Leistungen der Interpreten mit lang anhaltendem Applaus zu würdigen. Zum Programm gehörten unter anderem das „Concerto in D-Dur“ von Francesco Manfredini, die „Sonata D-Dur“ von Petronio Francescini und die „Festival Toccata“ des Engländers Percy E. Fletcher. Im zweiten Teil zeigte Oliver Schwarz-Roosmann, was die Orgel solo zu bieten hat. Er spielte barocke Meisterwerke mit majestätischen Klangfarben in vielfältigen Varianten und Variationen.

Zu einem weiteren Höhepunkt wurde der dritte Teil, „Konzerte für Orgel und Orchester“, eine seltene Kombination, die mit ihren herrlichen Klangfarben ein ungewöhnliches Hörerlebnis bot. Das Orchester war besetzt mit zehn Streichern (Violine, Viola, Cello und Bass) und zwei Oboen, der Kantor dirigierte, die Kantorin spielte an der Orgel. Das Finale: das Präludium in g-Moll von Dietrich Buxtehude. Schade war, dass sich die Besucherzahlen in Grenzen hielten.