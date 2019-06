von Susanne Schleinzer-Bilal

Ein Hauch von Theaterluft wehte durch die Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut. Der Chilbi-Heimatabend rückt näher und es werden Drehbücher gewälzt und Szenen geprobt. Dieses Jahr heißt es „Waldshuts Aufbruch in die Moderne“. „Das war schön, das war gut“, lobte Regisseur Wolfgang Schmidt von der Theaterwerkstatt Heidelberg die Schauspieler. „Wir werden auf mehreren Bühnen gleichzeitig spielen, das wird spektakulär“, schwärmte Schmidt. „Jetzt haben wir ein Bild im Kopf wie es aussehen kann“, ergänzte Marion Maier, Vorsitzende von Alt-Waldshut und eine der Schauspielerinnen des Bürgertheaters nach dem Probenwochenende.

Alle sind mit Feuereifer dabei, es wird diskutiert, gelacht, getanzt bei den Proben zum diesjährigen Bürgertheater. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

„Es funktioniert“, brachte es Michael Vögtle von den Ehemaligen auf den Punkt. Sie bekämen Schauspielunterricht, aber unangestrengt und professionell. „Das hat mich beeindruckt“, so Vögtle. Auch mit den Kindern werde spielerisch gearbeitet. Begleitet und unterstützt werden die Darsteller von Profi-Schauspielern aus der Heidelberger Theaterwerkstatt. „Das ist ein einmaliges Erlebnis, auf der Bühne zu stehen“, sagte Margret Teufel von Alt Waldshut. „Man lernt Neues dazu, traut sich Dinge zu, die man sich früher vorstellen konnte“, so Teufel.

Es soll etwas Peppiges werden

Es sei ein richtiges Bürgertheater geworden, sie hätten auch Teilnehmer aus Tiengen und den umliegenden Gemeinden. Früher sei der Heimatabend klassisch strukturiert gewesen, sagte Teufel. „Jetzt dachten wir, es muss etwas ganz anderes auf die Bühne, etwas Peppiges“, ergänzte Maier. Der Heimatabend sei immer gut besucht, fuhr Teufel fort. Manche kämen sogar eine Stunde früher, um sich einen Sitzplatz zu reservieren. „Hartgesottene nehmen einen Stehplatz in Kauf und lassen sich auch von Regentropfen nicht abhalten“, sagte Teufel. Auch Oberbürgermeister Philipp Frank sei überzeugt, dass so ein Heimatabend einmalig sei, waren sich alle drei einig. Dankbar seien sie für die Unterstützung durch die Stadt und Sponsoren. Dank gebühre auch Günter Hermle für die technische Leitung.

Der Heimatabend mit dem Titel „Waldshuts Aufbruch in die Moderne“ findet am Chilbisamstag, 17. August, in der Kaiserstraße in Waldshut statt. Das Drehbuch hat Babette Steinkrüger von der Theaterwerkstatt Heidelberg geschrieben, Regie führt Wolfgang Schmidt, ebenfalls Theaterwerkstatt Heidelberg. Für die historischen Details zeichnen Christian Ruch und Ingo Dornhauser verantwortlich. Die Musik liefert die Stadtmusik Waldshut. Organisiert wird der Heimatabend durch Alt Waldshut und zum ersten Mal durch die Ehemaligen. Mit im Boot sind die Ministranten. Weitere Statisten oder Schauspieler sind willkommen. Auch alte Rollschuhe, Fahrräder und anderes aus den 40er bis 70er Jahre sind als Leihgabe gern gesehen. Günter Hermle würde sich über Unterstützung bei der Technik freuen. Die nächsten Proben finden am 7. Juli in der Stadtscheuer statt. Interessierte können sich per E-Mail (buergertheater_waldshut@web.de) bewerben.