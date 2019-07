von Susann Duygu-D'Souza

Derzeit sind teilweise der Parkplatz vor dem Kornhaus in Richtung SÜDKURIER Medienhaus und der Weg zum Parkhaus gesperrt, weil die Regenwasser- und Abwasserleitungen rund um das Gebäude erneuert werden. Dadurch soll laut Lorenz Wehrle, städtischer Hochbauamtsleiter, der Feuchteeintrag im Keller stark reduziert werden, wenn auch nicht beseitigt.

Bereits seit Ende vergangenen Jahres laufen die Bauarbeiten im Inneren des Gebäudes. Die Arbeiten betreffen vor allem die Entwässerung des Hauses und die Sanierung von Feuchtschäden im Kornhauskeller.

Lorenz Wehrle: „In den kommenden beiden Wochen beginnt die Sanierung des Daches mit der Stellung von Arbeitsgerüst und der anschließenden Entkernung der Einbauten im Dachgeschoss.“ Das Dach soll in zwei Bauabschnitten saniert werden, damit zur Brutzeit stets Nistmöglichkeiten für Alpensegler und Dohlen unterhalb der Dachtraufe erhalten bleiben. Parallel dazu laufen die Planungen für die erst im November 2018 vom Gemeinderat beschlossene Fluchttreppe mit Aufzug außen auf der Nordseite des Gebäudes in Richtung Kolpingbrücke.

Waldshut Erst Mitte September ist die Kolpingbrücke voraussichtlich wieder in beiden Richtungen befahrbar Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem sich der Gemeinderat im November 2018 für einen Verbleib der Stadtbücherei Waldshut im Kornhaus entschieden hat, befindet sich derzeit das Konzept für die neue, größere Stadtbibliothek Waldshut in der Planung. Die Bibliothek soll größer und kundenfreundlicher werden. Dazu soll die Bücherei wachsen und zwar durch zusätzliche Räume im zweiten Obergeschoss, so dass die städtische Einrichtung künftig auf zwei Ebenen eingerichtet wird.

Zudem soll das Dachgeschoss gedämmt und für eine Nutzung ausgebaut werden. Zuvor standen drei Varianten zur Abstimmung im Gemeinderat zur Option: die Bücherei auf einer Etage, auf zwei Stockwerken oder in der Stoll-Vita-Stiftung. Nach der Sanierung des Kornhauses können auch Rollstuhlfahrer und gehbeeinträchtigte Menschen das Gebäude nutzen, da an der Nordseite des Gebäudes ein Fahrstuhl angebracht wird.

Waldshut Die Stadtbücherei Waldshut bleibt im Kornhaus, nachdem der Gemeinderat einen Umzug in die Stoll-Vita-Stiftung abgelehnt hat Das könnte Sie auch interessieren

Auch der Vorplatz des Kornhauses soll im Rahmen der Sanierung verschönert werden. Dazu Lorenz Wehrle: „Durch den Bau der Außentreppe mit Aufzug am Kornhaus verändert sich die Umgebung dort auf jeden Fall und muss neu gestaltet werden. In welcher Form und in welchem Umfang, ist aber noch nicht festgelegt.“

Insgesamt kostet die Sanierung des Kornhauses 4,67 Millionen Euro. Mittlerweile wurde das Projekt in das Sonderförderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ von Bund und Land aufgenommen. Damit einher geht eine höhere Fördersumme, die jetzt nicht mehr bei 1,35 Millionen Euro, sondern bei 2,52 Millionen Euro, liegt. Laut Hochbauamtsleiter soll das Projekt Sanierung Kornhaus – Stand heute – im Zeitplan bleiben und 2020 fertiggestellt werden.

Waldshut Brandschutz und Barrierefreiheit: Die Sanierung des Waldshuter Kornhauses hat begonnen Das könnte Sie auch interessieren