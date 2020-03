von Manfred Dinort

Seit zehn Jahren gibt es die Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Waldshut-Tiengen. Bei der Hauptversammlung in der Tiengener Sportgaststätte Langenstein freute sich der Vorsitzende Siegfried Hepp, unter den 30 Besuchern auch sechs Gründungsmitglieder begrüßen zu können, die teils mit ihren Frauen gekommen waren. Bei den Wahlen wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder einstimmig in ihren Ämtern bestätigt: Siegfried Hepp (Vorsitzender), Wilfried Mutter und Franz Huber (Stellvertreter), Otto Störkle (Schriftführer) und Rudolf Zimmermann (Kassierer).

Einstimmig wiedergewählt wurde der bisherige Vorstand der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs (von links): der Vorsitzende Siegfried Hepp, die Stellvertreter Wilfried Mutter und Franz Huber, Schriftführer Otto Störkle und Kassierer Rudolf Zimmermann. | Bild: Manfred Dinort

Otto Störkle verlas das Protokoll der letzten Hauptversammlung und berichtete über die vielen Aktivitäten, an denen im Schnitt 23 Personen teilgenommen hatten. Mit 33 Teilnehmern war das Weihnachtstreffen mit Frauen und einem gemeinsamen Essen am besten besucht. Siegfried Hepp erinnerte in seinem Tätigkeitsbericht an die verschiedenen Info-Veranstaltungen und Vorträge, unter anderem zu den Themen Hormontherapie, Ernährung nach Krebs, Diabetes und Patientenverfügung.

Dank an Gründer Siegfried Hepp bedankte sich bei den anwesenden sechs Gründungsmitgliedern mit einem kleinen Geschenkkorb, unter ihnen Fritz Vogelbacher, Franz Huber, Ernst Dörle, Waldemar Lang, Otto Störkle und Lothar Wagner. Das siebte Gründungsmitglied, Günter Bächle, hatte sich entschuldigt.

Im neuen Jahr ist ein Jubiläumsausflug an den Bodensee geplant mit Besuch des Automobil- und Traktorenmuseums in Uhldingen-Mühlhofen. Er selbst, so Siegfried Hepp, werde wieder an dem Landestreffen in Karlsruhe und dem Bundestreffen in Magdeburg teilnehmen. In seinem Kassenbericht konnte Rudolf Zimmermann ein kleines Plus bilanzieren. Eine einwandfreie Kassenführung bestätigte ihm Volker Griesser in Form eines Verses: „Biem Rudi isch die Kass in beschte Händ, ich empfehl die Entlastung zu hundert Prozent“. Unter seiner Regie gingen auch die Wahlen zügig über die Bühne.