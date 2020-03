Eine auffällige Sitzgruppe war am Sonntagmorgen am Seltenbachweg in Waldshut zu entdecken. Vor einer Ruhebank im Halbkreis standen vier Stühle in dunkler Rattan-Optik, die vermutlich von der Terrasse eines nahe gelegenen Cafés (das sich derzeit wie andere Lokale in Zwangspause befindet) entführt worden waren. Zu normalen Zeiten hätte das mit weggeworfenen Plastikbechern garnierte Ensemble bei jedem Passanten wohl mehr oder weniger ein Achselzucken ausgelöst – irgendwelche Leute werden sich da eben mal wieder einen geselligen Abend bei kühlem, aber trockenem Vorfrühlingswetter gemacht haben. Doch leider sind es nicht die Zeiten für gesellige Abende unter freiem Himmel. Denn die wegen der Corona-Krise verhängte Rechtsverordnung des Landes besagt unmissverständlich: „Mehr als zwei Personen dürfen draußen nicht zusammen sein.“ Um anhand der Spurenlage festzustellen, dass hier mindestens fünf Menschen beieinander waren, muss man nicht über die legendären Deduktionsfähigkeiten eines Sherlock Holmes verfügen. Wären die Teilnehmer von einer Polizeistreife erwischt worden, wäre es eine teure Party geworden. Denn der eigens für die Pandemie erstellte Bußgeldkatalog sieht in solchen Fällen pro Kopf eine Sanktion von mindestens 100 Euro vor, maximal drohen sogar jeweils 1000 Euro. Befreit von dem Versammlungs-Verdikt sind lediglich Angehörige eines gemeinsamen Haushalts. Der Seltenbachweg als Austragungsort einer Familienfeier dürfte allerdings eher unwahrscheinlich sein.

