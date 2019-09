von Manfred Dinort

21 000 Höhenmeter, 940 Kilometer und eine faszinierende Landschaft, das war die beeindruckende Bilanz der Oberalpfener Radsportfreunde, die zwölf Tage in den Pyrenäen unterwegs waren. Zum Team gehörten Roland Baumgartner, Martin Reinhard, Manfred Butz und Franz Arnold (aus Brunnadern). Mit dabei war auch Dirk Loos (72), der das Begleitfahrzeug steuerte. Schon im Vorfeld hatte Tourenplaner Franz Arnold die Tagesetappen festgelegt, wobei er sich von der berühmt-berüchtigten Internet-Plattform „Quäldich.de – Hauptsache bergauf“ inspirieren ließ.

Endlich am Ziel: Am Mittelmeer angekommen, konnten die Räder, wenigstens für eine Stunde, gegen die Badehose eingetauscht werden. Von links: Manfred Butz, Martin Reinhard, Roland Baumgartner und Franz Arnold. | Bild: Verein

Um den Anforderungen gewachsen zu sein, hatte sich die Gruppe gründlich vorbereitet, durch die konsequente Teilnahme an den festgesetzten Trainingsterminen des Oberalpfener Rad-Treffs und durch eine technische Optimierung der Räder, speziell der Gangschaltung. „Man wird ja nicht jünger“, kommentierte Manfred Butz.

Start in Biarritz

Die Tour begann mit der Anfahrt nach Biarritz am Golf von Biscaya in einem gemieteten VW-Bus. Einer der schönsten Orte entlang der Strecke war gleich der erste Übernachtungsort, St. Jean Pied de Port, wo der Jakobsweg in Richtung Santiago de Compostela beginnt. Dann ging es weiter Richtung Osten über mehr als 22 Pyrenäenpässe, vorbei am Wallfahrtsort Lourdes und am Fürstentum Andorra. Die Höchsttemperaturen lagen bei 35 Grad. An mehreren Tagen regnete es und das Thermometer zeigte in Passnähe auch frostige, einstellige Temperaturen an.

Hier machte sich der VW-Bus bezahlt, in dem sich die Erstankömmlinge aufwärmen und bei einem aus der Heimat mitgebrachten Schübling und einem Getränk stärken konnten, bis auch der Letzte eingetrudelt war. Oben angekommen, wurden die Radler oft mit herrlichen Ausblicken auf ein überwältigendes Bergpanorama belohnt und durch Abfahrten, die über sich schier endlos dahinschlängelnde Serpentinen und durch wildromantische Dörfer führten. Dabei war Vorsicht geboten, denn freilaufende Ziegen, Schafe, Kühe und Pferde kreuzten den Weg.

Wenn es draußen zu nass war, musste die Wäsche im Bus trocken werden. | Bild: Verein

Jeden Morgen kümmerte sich Dirk Loos um den leistungssteigernden Inhalt der Trinkflaschen. Zu den Höhepunkten der Tour zählte der Col du Tourmalet, der mit 2115 Metern der höchste Punkt der Tour war. Der Col steht oft auch auf dem Programm der Tour de France, die wenige Tage vorher an den Start gegangen war. Die von den Fans auf die Straßen geschriebenen Namen ihrer Radsportidole waren allerorts zu lesen. „Unsere Namen suchten wir allerdings vergebens“, witzelte Manfred Butz.

Rührend kümmerte sich Dirk Loos um die Versorgung der Radsportler mit isotonischen Getränken. | Bild: Verein

In unvergesslicher Erinnerung blieb der Cirque de Troumouse mit einer sich am kahlen Bergrücken emporwindende Straße, die einen grandiosen Blick in einen gewaltigen Gebirgskessel bot. Am zwölften Tag erreichten die Sportler planmäßig ihr Ziel, St. Cyprien und das ersehnte Mittelmeer. Hier konnte das Rad, wenigstens für eine Stunde, gegen die Badehose eingetauscht werden, bevor die Gruppe wieder den Heimweg antreten musste. Durch Kontakte, die unterwegs geknüpft wurden, stand aber auch schon ein neues Ziel fest: Der Pfänder in Vorarlberg.