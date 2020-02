Waldshut-Tiengen 11. Februar 2020, 11:16 Uhr

Die Oberalpfener Leiterbachpiraten bringen beim Bunten Abend die Fernsehwelt auf die Bühne

Die Oberalpfener Leiterbachpiraten zeigen am 14. und 15. Februar in der Remetschwieler Haagwaldhalle Piraten-TV und in ihrem Klima Blättle sind sie als Klimaaktivisten unterwegs.