Waldshut Die Naturfreunde des Ortsverein Waldshut plagen Geldsorgen

Die Waldshuter Naturfreunde haben Geldsorgen. Der Verein investiert kräftig in ihr Naturfreundehaus.

Waldshut (sl) Die Naturfreunde des Ortvereins Waldshut hielten im Café "Scheuble" in Gurtweil ihre Hauptversammlung ab. Nach dem obligaten Rückblick, den erfolgreichen Neuwahlen und den Festlegungen für das neue Vereinsjahr beendete der für ein weiteres Jahr wiedergewählte Vorsitzende Ralph Blumenstock die Versammlung mit dem Naturfreundegruß „Berg frei“.

Der Jahresrückblick hielt für die 15 versammelten Mitglieder auch ein paar Wermutstropfen bereit. So war der Tod zweier Aktivmitglieder zu bedauern und auch die negative Finanzentwicklung des 60 Mitglieder starken Vereins löste keine Begeisterung aus. Neben den 465 Arbeitsstunden, die von den Aktiven im und um das vereinseigene Naturfreunde-Haus in Häusern eingebracht wurden, mussten auch beachtliche Investitionen vorgenommen werden. Außerdem gingen die Übernachtungszahlen auf 408 Übernachtungen (2016 = 508) zurück. Die nächsten Sorgenfalten löste dann die Diskussion um die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge aus. Zwar einigten sich die Versammelten auf eine moderate Erhöhung aber die Abführung von über 90 Prozent der Mitgliedsbeiträge an den Landesverband sorgte für heftige Kritik. „Mir stellt sich dä Kamm, wenn ich a dä Verband denk“, meinte ein Mitglied und regte an, aus dem Verband auszutreten. So weit wollten die Versammelten dann doch nicht gehen, signalisierten aber dennoch, dass sich der Vorstand darum bemühen sollte, die Gründe für die hohe Umlage abzufragen.

Gelassen nahmen die Naturfreunde danach die Freizeitaktivitäten des letzten Jahres zur Kenntnis. Der Hinweis auf die Wandertage im Schwarzwald, entlang des Hochrheins und im Markgräflerland, der Jahresausflug nach Ulm, die Sonnwendfeier und die Hüttenchilbi in Häusern lösten bei den Mitgliedern durchweg angenehme Erinnerungen aus. Ebenso zählt seit Jahren der Radlertreff zu den beliebten Aktionen.

Freude lösten dann noch zwei Ehrungen aus. So wurden Helga und Antoni Pilichiewicz für ihre 25-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Ralph Blumenstock (Vorsitzender), Manfred Mayer (stellvertretenden), Stefanie Müller (Schriftührung), Gerlinde Cigolla und Helga Pilichiewicz (Kasse), Paul Cigolla (Hauswart) sowie Günter Rebholz und Stefan Wagner (Beisitzer).

Der Verein

Vorsitzender ist Ralph Blumenstock. Der Verein hat 60 Mitglieder und besitzt das Naturfreundehaus in Häusern. Aktivitäten: Wandern, Radeln und jährlich wiederkehrende Symbolfeste (Sonnwendfeier, Hüttenchilbi).