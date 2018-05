Waldshut-Tiengen Die Natur als Brückenbauer: So läuft das Gärtnern im Inklusionsgarten von Caritas und Stoll-Vita-Stiftung

Der Inklusionsgarten von Stoll-Vita Stiftung und Caritasverband Hochrhein besteht seit einem Jahr. Das Fazit fällt durchweg positiv aus. Das Angebot richtet sich an Menschen mit psychischen Belastungen und interessierten Menschen. Seither kommen regelmäßig zehn bis 15 Menschen zum gemeinsamen Gärtnern.

Im Garten der Stoll-Vita-Stiftung blüht und sprießt es. Auch in den vier Beeten des Inklusionsgartens, der im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen Stiftung und Ambulanter Gemeindepsychiatrie des Caritasverbandes Hochrhein, vor einem Jahr entstanden ist.

"Die Kooperation mit der Stiftung läuft toll, einige unserer Klienten kommen regelmäßig, das ist nicht selbstverständlich", sagt Angela Bäumle vom Team der Caritas-Gemeindepsychiatrie.

Rund zehn bis 15 Menschen mit psychischen Belastungen, und ab und zu auch Interessierte, arbeiten regelmäßig unter Regie von Stoll-Vita-Gärtner Wilfried Jäger im Inklusionsgarten. Jeden Mittwoch wird momentan zwischen 14 und 15.30 Uhr gesät, gesetzt, gegossen, Unkraut gejätet und zu gegebener Zeit, geerntet.

Was benötigt wird, stellt die Stiftung. Niemand muss etwas mitbringen. Radieschen, Salat, Möhren, Zwiebeln und etliches mehr, wachsen derzeit im Inklusionsgarten heran. Einige Kräuter wurden sogar schon geerntet. Petra Kaz aus Albbruck wird aus ihnen zuhause Kräutersalz für die Gruppe herstellen.

Die lockere Atmosphäre beim Gärtnern wird allgemein geschätzt. "Wir haben es immer lustig, egal was für ein Wetter ist", erzählt eine Teilnehmerin. Wenn das Wetter nicht mitmacht, zieht sich die Gruppe mit Gärtner Wilfried Jäger zu Arbeiten und Aktivitäten ins Gewächshaus, in die Werkstatt oder die Küche der Stiftung zurück.

Der Inklusionsgarten ist ein niederschwelliges und unkompliziertes Angebot, bei dem jederzeit Leute mit und ohne psychisches Handicap und ohne Anmeldung reinschnuppern und dazu kommen können. "Jeder nimmt sich den Raum, den er braucht und jeder macht in seinem Tempo die Arbeit, auf die er Lust hat und wenn es jemandem mal zu heiß ist, geht er in den Schatten oder geht einfach früher", erzählt Gärtner Wilfried Jäger. Bevor es mit dem Gärtnern losgeht, wird besprochen, was ansteht und was wer machen möchte.

Das Miteinander im Inklusionsgarten geht über das Gärtnern hinaus. Vergangenes Jahr haben die Teilnehmer unter anderem Weihnachts-Plätzchen gebacken, Kräuterbutter hergestellt und eine Fahrt zum Strohskulpturenwettbewerb nach Frohnschwand unternommen. Der Garten der Stoll-Vita-Stiftung kann tagsüber besucht werden.

