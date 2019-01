von Ursula Freudig

Willkommen an Bord des Traumschiffs – dies ist demnächst in der Tiengener Stadthalle die Devise. Der Düengemer Obed der Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen steht in den Startlöchern. Die Vorbereitungen für die Saalfasnacht laufen auf Hochtouren. Nach Ausflügen in den wilden Westen, nach Hollywood und in den Zirkus Halligalli, geht es dieses Jahr unter dem Motto „Traumschiff“ aufs Meer. Die Besucher erwartet ein närrisches Spektakel mit einem vielfältigen Programm.

„Es ist eine bunte Mischung aus Gesang, Tanz und Sprechbeiträgen“, sagt Tamara Merk. Sie wird als „Beatrice“ an der Seite von Kapitän David Günzel das Schiff auf Kurs halten, sprich durch das Programm führen. Mit den Beiden geht ein neues Moderatoren-Duo an den Start. Sie lösen Markus Wolkowski und Johannes Sandrock ab.

Die Bürger- und Narrenzunft ist Veranstalter des Düengemer Obeds – alle ihre Gruppen werden zum Auftakt einmarschieren, hier im Jahr 2018 am Rednerpult Zunftmeister Ralf Siebold, vorn Mitglieder der Zunftgruppe der Katzenrölli. | Bild: Ursula Freudig

Alle Zunftgruppen sind mit Programmpunkten beteiligt: Zunftrat, Katzenrölli, Schnurrewyber, Fahnenschwingerinnen, Historische Trachtengruppe und Spielmannszug. Auf der Bühne zu sehen sein wird mit dem „Narrensamen“ auch der Nachwuchs der Zunft. Die Bürgerwehr wird bewirten. Auch Gäste fehlen nicht: Regina Bennek und Rosi Dörflinger werden wie immer mit ihrem unvergleichlich frechen Mundwerk kein Blatt vor den Mund nehmen und ungeniert drauflos plaudern. Freuen dürfen sich die Besucher weiterhin auf das Männerballett Nöggenschwiel, die Tiengener Guggenmusik der Stadtbachschränzer und die Erzinger Band Tiko’s, die zum Tanz aufspielen wird. Das Ganze perfekt in Licht und Ton setzten wird die HVT.

"Zirkus Halligalli" war Motto des Düengemer Obeds 2018, beim kommenden ist es "Traumschiff". | Bild: Ursula Freudig

Neu ist, dass die Narrenbaumverlosung in einer anderen Form über die Bühne gehen wird. Und es wird erstmals eine Generalprobe für den Düengemer Obed geben, bei der nicht nur das komplette Programm durchlaufen wird, sondern auch Publikum dabei sein wird: Die Zunft hat dazu die Mitarbeiter der Caritas-Werkstätten eingeladen. Der kommende Düengemer Obed ist der vierte in der Stadthalle nach dem neuen Konzept. Dazu gehört, dass sich das Motto „Traumschiff“ wie ein roter Faden durch das Programm zieht. Wenn auch die Besucher entsprechend dem Motto kostümiert sind, freut sich das zehnköpfige Organisationsteam, das aus Mitgliedern der Gruppen der Bürger- und Narrenzunft besteht.