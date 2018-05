vor 10 Stunden Kai Oldenburg Waldshut-Tiengen Die Menschen auf dem Waldshuter Aarberg müssen weiter auf Einkaufsmöglichkeiten warten

Potenzielle Anbieter zeigen kein Interesse an der Waldshuter Bergstadt. Das große Grundstück an Bloisstraße wird dennoch bebaut. In den Gebäuden ist weiterhin Raum für einen kleinen Nahversorger sowie für ein Begegnungszentrum eingeplant. Die Stadt Waldshut-Tiengen strebt für den Aarberg zunächst eine Kiosk-Lösung an.