Erstmals haben sich die Stadtwerke Waldshut-Tiengen am Projekt „Türöffner-Tag“ der Sendung mit der Maus beteiligt: 30 Kinder durften in drei Gruppen einen Blick in den Technikbereich des neuen vital:werks (Hallenbad) werfen, und Schwimmmeister Tobias Wiener erklärte, was alles passiert, bis das Wasser im Schwimmbecken ist. Außerdem gab es ein Maus-Bastelstudio sowie Wasser-Spielgeräte und Musik.

Die Kinder hatten sehr viel Spaß. Ins Leben gerufen wurde die Aktion „Türen auf!“ vom Westdeutschen Rundfunk anlässlich des 40. Maus-Geburtstags im Jahr 2011.