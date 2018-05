Waldshut-Tiengen Die Leiterbachpiraten unterziehen zwei Neuzugänge ihren Prüfungsritualen

Die Leiterbachpiraten testen zwei Neuzugänge, bevor sie sie in den Verein aufnehmen. Simone Widmer ist nun stellvertretende Vorsitzende.

Mit ihrem traditionellen Taufritual eröffneten die Oberalpfener Leiterbachpiraten ihre Hauptversammlung. Draußen, an den Gestaden des Leiterbachs, mussten sich zwei Neulinge, die in den Verein eintreten wollen, einem gründlichen Test unterziehen, um damit unter Beweis zu stellen, dass sie den hohen Anforderungen des künftigen Piratenlebens gewachsen sind.

Neulinge schaffen die Aufnahme

Nach bestandener Prüfung wurden die beiden Neulinge, Annika Rotzinger und Andreas Probst, mit echtem Leiterbachwasser getauft und unter dem Beifall der Piraten als Vollmitglieder im Verein aufgenommen. Dann ging es im Gasthaus „Adler“ weiter. Kapitän Philipp Müller freute sich, neben den zahlreich anwesenden Aktiven auch die Vertreter der örtlichen Vereine und den Oberalpfener Ortsvorsteher Armin Arzner begrüßen zu können. Ein großes Lob hatte er für seine Mannschaft: „Da läuft vieles von alleine, ohne dass ich immer selbst dabei sein muss.“

Wahlen des Vorstands

Bei den Wahlen gab es einige Veränderungen. Simone Widmer wurde als stellvertretende Vorsitzende gewählt, Stephanie Roder löste Dirk Würtenberger als Kassierer ab, Eva Albiez, Manuel Eckert, Marvin Senn und Florian Reinhard wurden als Beisitzer gewählt.

Verein zählt 71 Aktive

Den Neuzugängen standen zwei Abmeldungen gegenüber, sodass der Verein aktuell 71 aktive und 69 passive Mitglieder zählt. Schriftführerin Miriam Eckert bestätigte in ihrem Bericht den Piraten eine harte und entbehrungsreiche, aber auch erfolgreiche Saison. Unter dem Titel „Selbst ist der Mann“ gab sie einen närrischen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr und einen Ausblick auf kommende Großereignisse.

Höhepunkte des Jahres

Zu den Höhepunkten des vergangenen Vereinsjahres zählten die beiden Bunten Abende in der Remetschwieler Halle, die unter dem Motto „Helden und Schurken“ über die Bühne gingen. Zu den weiteren Aktivitäten der Leiterbachpiraten zählten die Teilnahme an den Narrenumzügen und am Oberalpfener Adventsmarkt, der Martinsumzug im Dorf, die Umzüge am Schmutzigen Dunschtig und am Rosenmontag mit der närrischen Dorfolympiade, der Tratschabend in der Oberalpfener Halle und schließlich die Fasnachtsverbrennung auf dem Niederberg.

Ein Plus in der Kasse freut den Kassierer

Kassierer Dirk Würtenberger freute sich, ein kräftiges Plus in der Schatztruhe der Piraten verbuchen zu können. Geld in die Truhe brachten auch die Bewirtungen beim Waldhaus-Funbike-Marathon und beim Tag der offenen Tür bei Lignotrend. Volker Stark und Werner Ebner bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.