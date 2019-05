von Manfred Dinort

In fröhlicher Runde hielten die Oberalpfener Leiterbachpiraten ihre Hauptversammlung im Gasthaus Adler ab. Unter den Gästen konnten Narrenkapitän Philipp Müller den Ortsvorsteher Armin Arzner und die Vertreter der Vereine begrüßen. Dann kündigte er eine geänderte Tagesordnung an: Der Punkt 2, die traditionelle Taufe der Neulinge, musste ausfallen, „weil es in diesem Jahr keine Neulinge gibt“. Mit Jonas Ebner gab es zwar einen Neuen, die Taufe kann aber erst im nächsten Jahr vorgenommen werden, wenn er als stimmberechtigtes Mitglied im Verein aufgenommen wird. „Vielleicht will einer freiwillig?“, fragte Martin Siebold in die Runde.

Dann bedauerte Philipp Müller, dass es, erstmals in der Vereinsgeschichte, einen deutlichen Rückgang bei den Mitgliederzahlen zu verzeichnen gab. Die Zahl der Aktiven ging von 69 auf 62 zurück und auch die Zahl der Passiven ging, wohl in Zusammenhang mit der neuen Datenschutzverordnung, von 66 auf 60 zurück. Ein großes Lob hatte Philipp Müller für seine Mannschaft: „Die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend, da läuft vieles, ohne dass ich immer selbst dabei sein muss.“

Annoncen im Narrenblatt

Schriftführerin Miriam Eckert bestätigte in ihrem Bericht den Piraten wieder eine harte und entbehrungsreiche, aber auch erfolgreiche Saison. Unter dem Stichwort „Annoncen im Narrenblatt“ gab sie einen herrlich formulierten närrischen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr. Zu den Höhepunkten zählten die beiden Bunten Abende in der Remetschwieler Halle.

Zu den weiteren Aktivitäten der Piraten zählten die Teilnahme an den Narrenumzügen in Albbruck und in Schwerzen, der Martinumzug im Dorf, der Adventsmarkt in Oberalpfen, die Umzüge am Schmutzigen Dunschtig und am Rosenmontag mit der närrischen Dorfolympiade, der Tratschabend in der Oberalpfener Halle und schließlich die Fasnachtsverbrennung auf dem Niederberg, diesmal bei strömendem Regen.

Plus in der Vereinskasse

Auch die neue Kassiererin Stephanie Roder hielt eine Überraschung parat: Sie trug ihren Bericht ebenfalls in Reimen vor – trotz der vielen Zahlen – eine perfekte literarische Leistung. Am Ende konnte sie sogar ein kräftiges Plus in der Vereinskasse ausweisen. Beide erhielten für ihre Vorträge einen Sonderapplaus. Dann hatten die Gäste das Wort, Gerda Wassmer übermittelte Grüße für die Gymnastikfrauen, Markus Eckert für den Männergesangverein Liederkranz und Marco Ebner für die Feuerwehrabteilung.

