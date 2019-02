Klettgau – Die Gemeinschaftsschule Klettgau soll für das kommende Schuljahr zur Realschule umgewandelt werden. Aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen der Gemeinschaftsschule drohte in Klettgau der Verlust des Schulstandorts für eine weiterführende Schule.

„Das Schulsystem Gemeinschaftsschule hat sich bewährt, es wurde im Klettgau aber nicht angenommen“, sagt Constanze Trumpf, die seit diesem Schuljahr die Schulleiterin ist. Sie sieht die Realschule als ein zusätzliches Angebot in der Region, wenn es mit der Gemeinschaftsschule Wutöschingen und der Realschule Klettgau zwei unterschiedliche Schulsysteme in unmittelbarer Nachbarschaft gibt. Den Klettgauer Realschüler bleibt ein langer Schulweg erspart, wodurch sie nicht nur mehr Zeit zum Lernen, sondern auch mehr Freizeit bekommen, wodurch letztendlich die ganze Familie profitieren kann.

In der Realschule kann sowohl der Realschulabschluss, wie auch der Hauptschulabschluss gemacht werden. Nach der sechsten Klasse kann ein Schüler bereits entscheiden, welchen Weg er machen möchte. „Das ist aber nicht in Stein gemeißelt, wenn ein Schüler den Lernstoff wieder aufholt, kann er sich wieder für den Realschulabschluss entscheiden“, so Constanze Trumpf. In der neunten Klasse muss der Schüler aber definitiv den Abschluss auswählen, den er machen will. Da die 14 Lehrpersonen neben der klassischen Ausbildung auch eine Zusatzausbildung für die Gemeinschaftsschule haben, können sie beide Schulsystemen unterrichten. Somit bleiben die bestehenden Gemeinschaftsschulklassen weiterhin in Erzingen und laufen nach und nach aus. Die Realschule Klettgau kann verschiedene Besonderheiten anbieten. Die Realschüler übernehmen beispielsweise kostenlos die

I-Pads der Gemeinschaftsschule. Obwohl die Realschule keine gebundene Ganztagesschule ist, wird auch weiterhin Mittagessen angeboten und statt den drei verbindlichen Nachmittagsunterrichten gibt es verschiedene freiwillige Arbeitsgemeinschaften. „Die AGs können aber nur bei entsprechenden Teilnehmerzahlen durchgeführt werden“, sagt Constanze Trumpf. Besondere Angebote sind die Schülerfirma MMX-Catering, die Schulband oder die Weinbau AG, die unter der Anleitung der Winzerin Marlies Burger den schuleigenen Rebberg bewirtschaftet und beim Weingut LCK den Wein keltert. Die von der Industrie und Handelskammer zertifizierte Berufsorientierung soll auch in der neuen Realschule ab der fünften Klasse einen hohen Stellenwert zugewiesen werden. Für die Genehmigung zur Umwandlung der Gemeinschaftsschule zur Realschule musste der Nachweis erbracht werden, dass die Schule das Potenzial für 40 Schüler aus dem Klettgau hat. In Erzingen und Grießen gibt es zwei Grundschulen mit jeweils zwei vierten Klassen. „Die Kapazität der Realschule liegt bei einer dreizügigen Klasse mit maximal 93 Schülern“, so die Schulleiterin. „Wenn es gut läuft, bekommen wir die Genehmigung schon vorher“, sagte Constanze Trumpf kürzlich am Tag der offenen Tür, als das Schulhaus bereits am Vormittag von zahlreichen Eltern und Schülern aus dem Klettgau überrannt wurde.

Bürgermeister

„Seit ich im Amt bin, haben wir die Gemeinschaftsschule mehrmals mit einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Es wurden iPads für den Unterricht angeschafft und wir haben den Schulanbau beschlossen. In Klettgau setzen die Eltern aber weiterhin auf das klassische Schulsystem. Da die Anmeldezahlen ständig zurückgingen, mussten wir reagieren und passen nun mit der Umwandlung auf eine Realschule das Angebot dem tatsächlichen Bedarf an. Der Anbau, der bereits sechs Jahre lang für die Gemeinschaftsschule geplant wurde, entsprach insbesondere bei der Raumaufteilung nicht den Anforderungen von Realschulen. Die Planungen für den Sechs-Millionen-Bau, für den es aktuell keinen Zuschuss gibt, mussten somit abgeändert werden. Die Schule ist uns so wichtig, dass wir auch ohne Subventionen den Standort Erzingen erhalten wollen. Die Pläne liegen fix und fertig bereit. Für eine mögliche Nachbezuschussung muss das Regierungspräsidium Freiburg jedoch die Pläne abnehmen. Das kann leider erst erfolgen, wenn Susanne Eisenmann als Kultusministerin des Landes Baden- Württemberg die Umwandlung der Gemeinschaftsschule zur Realschule genehmigt hat.“



Ozan Topcuogullari,

Bürgermeister

der Gemeinde Klettgau