Waldshut-Tiengen Die Jugendkantorei beeindruckt bei ihrem Peter-Thumb-Konzert das Publikum

Die Singschule Doremi tritt bei der Reihe der bei Peter-Thumb-Konzerte auf. Die jungen Sänger wagen sich auch an schwierige Stücke heran.

Unter dem Titel „Wie lieblich sind deine Wohnungen“ bot die Singschule Doremi der Jugendkantorei unter der Leitung von Kantor Oliver Schwarz-Roosmann in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Tiengen ein äußerst gefälliges und abwechslungsreiches Chorkonzert, zu dem sich nahezu 200 Besucher eingefunden hatten. Für das Konzert hatte es sich der Chorleiter zur Aufgabe gemacht, aus dem unerschöpflichen Fundus der Bibelvertonungen einen Ausschnitt mit breitem zeitlichem Spektrum zu Gehör zu bringen.

Mit dem tänzerischen Loblied „Audite Silete“ von Michael Praetorius zogen die 23 jugendlichen Sänger in den Kirchenraum ein, um im Altarraum Aufstellung zu nehmen. Als Auftakt erklang der Psalm „Cry out with Joy“ von Andrew Wright, bei dem die Akteure in teils schwierigen Tonfolgen und zugleich durch eine fein dosierte Dynamik gleich besonders auf sich aufmerksam machten. Es folgten das "Kyrie" sowie das "Sanctus" und "Benedictus" aus der "Missa Festiva" von Christopher Tambling sowie einige Psalmen, unter anderem von Josef Gabriel Rheinberger, Samuel Sebastian Wesley oder Audrey Snyder. Hier zeigten die Sänger eindrucksvoll ihr stimmliches Können in teils filigraner und gefühlvoller, aber auch dynamischer und klangvoller Ausdrucksweise.

Besonders hell und klar interpretierten vier Mädchen die Psalmen „Gott ist meine Hirte“ und „Singet ein neues Lied“ von Antonin Dvoák sowie zwei weitere Psalmen von Felix Mendelssohn Bartholdy. Oliver Schwarz-Roosmann bot mit „Vier Versetten und Canzona in d für Orgel“ ein gefälliges und gefühlvolles Orgelzwischenspiel. Danach intonierten fünf junge Sänger feierlich und getragen den Psalm „Das ist köstlich“ eines anonymen ungarischen Komponisten aus dem 16. Jahrhundert.

Im letzten Konzertteil gab es noch einmal einen kraftvollen Gesamtauftritt der Kantorei zusammen mit Anne Roosmann, die die Sänger bei diesem Konzert durchgängig am Klavier begleitete. Unter anderem zu hören waren das "Magnificat" von George Dyson, ein zartes „Mariä Wiegenlied“ von Max Reger sowie das jubilierende „Jubilemus, exultemus“ von François Couperin. Nach heftigem Applaus und einer Zugabe zogen die jugendlichen Sänger mit "Audite silete" wieder singend aus der Kirche aus.