von Karin Wichert

Im Clubhaus erklang begeisterter Beifall, als Tim de Heer (Vorstandsvorsitzender) in der Hauptversammlung von der erfolgreichen Jugendarbeit berichtete: „Dies war ein großer Schwerpunkt in 2019 gewesen.“ Er gehörte zu einem langjährigen Konzept, um junge Spieler grundlegend zu fördern und sie in die aktiven Mannschaften aufzubauen. Dies zahlte sich auch bei den Herren 1 mit ihrem Aufstieg in die Badenliga aus.

Jugend zeigt Leistung

Die Ergebnisse der Jugend konnten sich sehen lassen. Wurden die U 18-Juniorinnen Bezirksmeister, so spielten gleich sechs weitere Teams in der 1. Bezirksliga: die U 16-Juniorinnen mit Platz zwei, U 16-Junioren (4.), U 14-Junioren mit Platz eins, U 14-Juniorinnen (3.), U 12 gemischt (2.) und U 9 gemischt mit Platz eins.

Veranstaltungen und Mitgliederwerbung

Dies betonte auch Vorstandsvorsitzender Andreas Neumann in seinem Jahresrückblick: „Gemäß unserem Motto, mit Spaß Tennis zu spielen, in Geselligkeit zusammen zu feiern, unsere Infrastruktur und die Sportanlage zu pflegen, blicken wir auf ein aktives und erfolgreiches Jahr 2019 zurück.“ 2020 stünden kontrollierte Investitionen im Fokus. Der Verein plane Veranstaltungen und Aktivitäten und wolle verstärkt neue Mitglieder werben, ergänzte er. De Heer berichtete: „Wir bieten für Kinder außerdem den Sommerspaß mit dem kostenlosen Freitag-Nachmittag-Tennis, Glow in the Dark, das Spiel im Dunkeln mit Leuchtbällen, den Ausflug nach Stuttgart zum WTA-Turnier und unsere Camps in den Ferien.“

Wenig Veränderungen bei den Wahlen

Der Kassenbericht dokumentierte eine gesunde Finanzsituation, obwohl der Austausch der 21 Jahre alten, defekten Heizung hatte aufwendig saniert werden müssen. Wenige Änderungen brachte die Wahlen. Bestätigt wurden die gleichberechtigten Vorsitzenden Tim de Heer und Andreas Neumann, Jugendwart Tim de Heer (kommissarisch) und als Sportwart Robert Plischke. Neue Schatzmeisterin ist Nicole Thoma-Bercher. Kassenprüfer bleibt Gerd Albiez mit der neu gewählten Birgit Kunz. Leon Back übernimmt den Schriftführerposten von Emily Grabner.

Initiative für das laufende Jahr

Christoph Back stellte eine Initiative für das laufende Jahr vor: Für Tennis-Quereinsteiger und Wiederstarter gibt es fünf Trainingseinheiten im Paket für 99 Euro. Der Start ist am 8. Mai, 17 Uhr. Die Aktion „Der schnelle Weg zum Tennis“ wird am 26. April, 11 Uhr, vorgestellt. Sie beinhaltet die spielerische Heranführung an die Grundlagen des Tennissports, inklusive Leihschläger und eine Jahresmitgliedschaft.