von Vivien Ebner

Während das Summen der Bienen im Winter verstummt, geht die Arbeit des Imkers weiter. Im Garten des Hobby-Imkers Daniel Ebner an der Feldbergstraße in Tiengen stehen Bienenkästen, in denen vier Bienenvölker zu Hause sind. Das Grundstück haben er und seine Frau Sandra Ebner eigens für die Bienenhaltung angemietet und mit Obstbäumen und weiteren heimischen Pflanzen bestückt, um im Frühling ein breites Nahrungsangebot für die kleinen Pollensammler zu bieten.

Vorher und nachher: links ein unbenutztes Magazin mit künstlicher Wachswabe, rechts eine Bienenwabe nach dem Abschleudern. | Bild: Vivien Ebner

Im Spätsommer schleudert Daniel Ebner seinen ersten Honig ab, füttert die Bienen mit einem speziellen Sirup und führt Behandlungen gegen Bienenkrankheiten durch. Doch welche Aufgaben fallen für den Hobby-Imker in den kälteren Monaten an, wenn die Bienen ihren Rückzug zur Überwinterung in den Bienenwaben antreten?

Das Honigbrot mit seinem selbstgemachten Honig darf am Frühstückstisch von Imker Daniel Ebner nicht fehlen. | Bild: Vivien Ebner

„Die Tiere versorgen sich im Winter selbst“, erklärt der 43-Jährige, der als Arbeitserzieher in einer Werkstätte der Caritas tätig ist. Während der kalten Winterzeit sitzen die Bienen eng in einer sogenannten Wintertraube zusammen und wärmen die Bienenkönigin in ihrer Mitte, während der Honig ihnen als Wintervorrat dient. Das Volk ist in diesem Zustand jedoch weitgehend hilflos und der Imker trifft zu dieser Zeit Maßnahmen, um das Überleben seiner Tiere zu sichern.

So schützt sich Hobby-Imker Daniel Ebner vor eventuellen Stichen. | Bild: Vivien Ebner

Notwendig ist zum Beispiel die Behandlung mit einer Oxalsäurelösung gegen die Varroa-Milbe, die den Bienen mmer wieder schwer zu schaffen macht. Der Hobby-Imker behandelt damit auch im Winter seine Bienen. Daniel Ebner berichtet: „Jeder Imker hat mehr oder weniger mit der Varroa-Milbe zu kämpfen. Sie vermehrt sich in der verdeckelten Brut und schwächt das Bienenvolk, bis es letztendlich eingeht.“ Die Bienenwaben und besonders die Brutwaben im Frühjahr werden vom Imker auf weitere Krankheiten geprüft. Bei einem Befall mit der Amerikanischen Faulbrut sei die Dringlichkeit zum Handeln besonders hoch. Die Bienenkrankheit wird durch sporenverseuchten Honig über die Bienen verbreitet. Ebner erklärt: „Fast jeder Importhonig enthält Sporen von Bakterien der Faulbrut. Es ist wichtig, die Gläser vor dem Entsorgen sorgfältig auszuwaschen, damit die Bienen den verseuchten Honig nicht aufnehmen und an die nächste Generation weitergeben.“

Nötig: Ein Raucherzeuger, ein Besen und ein Stockmeißel gehören zum Inventar. | Bild: Vivien Ebner

Ist der Bienenbestand gegen Krankheiten abgesichert, folgt der Schutz vor einem größeren Tier, der Maus. Sie ist klein genug, um durch das Flugloch in die Waben zu gelangen. Ihr Beutezug nach Honig und den Bienen selbst kann schwerwiegende Folgen für das sich zur Wintertraube formierte Bienenvolk haben.“ Das Volk könnte den Winter nicht überleben, sollte eine Maus in den Stock gelangen“, berichtet Daniel Ebner. Vor dem ersten Frost bringt er ein Gitter am Flugloch an, sodass der Bienenstock und seine Bewohner vor dem Nager geschützt sind.

Damit kristallisierter Honig wieder flüssig wird, kann der Honig laut Daniel Ebner vorsichtig bis zu 40 Grad erhitzt werden. | Bild: Vivien Ebner

Ist der Schutz der Bienen gewährleistet, bleibt für den Imker im Winter Zeit für eventuelle Instandsetzungsarbeiten, Anschaffungen oder den Honigverkauf. Daniel Ebner verkauft seinen selbstgemachten Honig für sechs Euro das Glas. „Seit ich selbst imkere und den Arbeitsaufwand und die Anschaffungskosten kenne, finde ich diesen Honigpreis gerechtfertigt“, sagt Daniel Ebner. Und ohne die Imker, die sich auch im Winter um ihre Bienenvölker kümmern, würde es den Honig aus der Region nicht geben.

Wenn der Honig hart ist Daniel Ebner erklärt, wie der süße Stoff wieder flüssig wird. Honig, der nach einiger Lagerungszeit zu einer festen Masse kristallisiert ist, kann durch Erwärmung wieder in seine Ursprungsform zurückkommen. Dabei sollte der Honig nicht über 40 Grad erhitzt werden, da sonst Proteine im Honig denaturieren und er an wichtigen Inhaltsstoffen verliert. Den Honig kann man zum Beispiel in einem Wasserbad vorsichtig erwärmen oder ihn im Glas auf die Heizung stellen.