Waldshut-Tiengen Die Häppchenmacher vom DRK-Waldshut

Der DRK-Ortsverein Waldshut sorgt beim Neujahrsempfang der Stadt Waldshut-Tiengen für allerlei Leckereien. Besonders beliebt sind die Canapés mit Lachs.

Der DRK-Ortsverein Waldshut hat auch beim diesjährigen Neujahrsempfang der Stadt Waldshut-Tiengen für reichlich Proviant gesorgt. Nach mehreren Stunden der Bühnenshow stürzten sich Hunderte von Gästen auf die 165 Tablets – immerhin 15 mehr als im Vorjahr – die mit allerlei Leckereien randvoll besetzten wurden. Mathilde Rieple, Catering-Organisatorin beim Ortsverein, berichtet von insgesamt 3700 Canapés, die im Laufe des Vormittags in der Küche der Stadthalle angerichtet worden sind.

In den ersten Jahren habe man bis kurz vor dem Einlass geschnitten und belegt, aber "mittlerweile sind wir ein richtig gut eingespieltes Team", sagt die 66-jährige Rentnerin. Immerhin habe man das Catering bei der Großveranstaltung nun bereits zum 13. Mal übernommen. Sie ist es auch, die den Überblick über die Rohstoffe – besonders aber auch über die Nachfrage bei den Hungrigen hat: "Am begehrtesten ist Lachs", sagt sie bestimmt. Ganze sieben Kilogramm des Fischs – zwei mehr als im vergangenen Jahr – wurden in diesem Jahr eingekauft.

Aber auch Häppchen mit Frikadellen, Himbeeren, Salami, Trauben, Käse und allerlei anderen Zutaten und – in diesem Jahr eine Premiere – serviert auf roten und schwarzen Burgerbrötchen, sind begehrte Snacks. So begehrt, dass die anfangs überfüllten Tische nach nicht mal 20 Minuten leergegessen sind. Aber auch den Durst stillt der DRK-Ortsverein routiniert. An zwei Getränkeständen kümmert sich der Bereitschaftsdienst des Ortsvereins um alle flüssigen Wünsche, angefangen bei stillem Wasser, über Cola bis hin zu Bier und Sekt. Käme es zu einer Alarmierung müsste dieser zwar schleunigst ausrücken, aber auch das sei kein Problem, versichert Bereitschaftsleiter Joachim Simon.

Nachdem die letzten Gäste schließlich nach Hause gegangen sind, beginnt der letzte Teil des Einsatzes. Das Team beginnt mit den Aufräumarbeiten der Halle. Am nächsten Morgen wird auch die Küche wieder in einen blitzblanken Zustand versetzt. "Wir sind schon ein tolles Team", freut sich Mathilde Rieple. Viele der Mitglieder nehmen sich für den Einsatz Urlaub und alle ziehen an einem Strang.