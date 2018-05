Tiengen Die Freundschaft zwischen dem Perukreis Tiengen-Lauchringen und seinen Gästen geht durch den Magen

Vier Peruaner aus der Kirchengemeinde San Martin de Porres, einem Armutsviertel von Lima, waren die vergangenen sechs Wochen zu Besuch in der katholischen Seelsorgeeinheit Tiengen-Lauchringen. Kurz vor seiner Rückreise erzählt uns Padre Ignacio, was Peruaner und Deutsche voneinander lernen können.

Interessiert beugen sich Brigitte Stärk und Sabine Maier vom Perukreis Tiengen-Lauchringen über das Smartphone von Padre Ignacio. Der Geistliche, der die Kirchengemeinde San Martin de Porres, einem Armutsviertel von Lima, leitet, zeigt den beiden Frauen die neuesten Fotos des Instituto, einem vor vier Jahren gegründeten Ausbildungszentrum für Jugendliche in Pamplona Alta.

Dort werden junge Menschen zu Näherinnen, Elektroinformatikern und künftig auch zu Bäckern und Gastronomiemitarbeitern ausgebildet. "Die Jugendarbeitslosigkeit bei uns ist hoch. Ohne Jobs haben die jungen Leute keine Perspektive. Mit der staatlich anerkannten Ausbildung am Instituto können sie später überall arbeiten", berichtet Padre Ignacio auf Spanisch, und Sabine Maier übersetzt für Brigitte Stärk auf Deutsch.

Die Partnerschaft mit Peru besteht seit 1995

Der 63-jährige Pfarrer war gemeinsam mit drei weiteren Peruanern die vergangenen sechs Wochen zu Gast in der katholischen Seelsorgeeinheit Tiengen-Lauchringen, die seit 1995 eine enge Partnerschaft mit seiner Pfarrei unterhält. "Wir sprechen alle drei bis vier Jahre Einladungen aus und übernehmen die Flugkosten", erzählt Sabine Maier, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins Peru-Partnerschaft St. Verena, über den Austausch.

Das Internet in Peru funktioniert oft besser als am Hochrhein

Die junge Frau war selbst bereits vier Mal in Peru, beim ersten Mal hatte sie vier Monate lang in der Partnergemeinde gelebt und unter anderem im dortigen Kindergarten gearbeitet. Seit dieser Zeit spricht Maier so gut Spanisch, dass es ihr nicht schwer fällt, bei den regelmäßigen Skype-Telefonaten zwischen Padre Ignacio und den Vorstandsmitgliedern als Übersetzerin zu fungieren. "Oft ist das Internet in Peru besser als bei uns", erzählt Brigitte Stärk lachend. Und Sabine Maier fügt hinzu: "Es ist manchmal ein Lotteriespiel, ob die Verbindung klappt."

Heute sitzen die beiden Frauen und der Pfarrer am Küchentisch von Sabine Maier in Gurtweil zusammen und müssen nicht über Hilfsmittel wie Skype und WhatsApp miteinander kommunizieren. Der persönliche Austausch ist dem Verein sehr wichtig, betont Brigitte Stärk. "Wir wollen die Partnerschaft stärken, nicht nur finanziell unterstützen." Die Kassiererin des Vereins hat selbst bereits zwei Mal Peru besucht und war genau wie Sabine Maier jedes Mal begeistert von der Offenheit und Zuneigung, mit denen die Einheimischen den Gästen aus Deutschland begegnet sind. "Obwohl wir mehr haben als sie, teilen sie ihre Sachen mit uns", erzählt Maier von der Gastfreundschaft der Peruaner.

Padre Ignacio mag die deutsche Ordnungsliebe

Stärk berichtet im Gespräch, dass es ein Ziel der Partnerschaft sei, voneinander zu lernen. Doch was genau können die beiden Nationalitäten voneinander abschauen? "Ihre Gelassenheit, ihre Freundlichkeit und ihre Zufriedenheit können wir von den Peruanern lernen", antwortet Stärk und Padre Ignacio schiebt schmunzelnd hinterher: "Und wir können von den Deutschen die Ordnung und Organisation lernen. Bei uns ist sehr vieles planlos."

So manches schaut sich der Geistliche bei seinen Besuchen am Hochrhein ab. So hat er beispielsweise dafür gesorgt, dass die Bäckerei in seiner Gemeinde, die 2004 mit Hilfe der finanziellen Unterstützung der Kolpingfamilie Tiengen gebaut werden konnte, nicht nur Brot, Brötchen und Kuchen verkauft, sondern nach deutschem Vorbild auch Getränke und Stehtische anbietet.

Peruaner kochen für ihre Gastgeber Hühnchen und Rindfleisch

Sowohl die Erzdiözese Freiburg als auch der Bischof in Lima loben die hervorragende Partnerschaft. "Ohne Padre Ignacio und unseren Vorsitzenden Karl Selbach würde sie nicht so gut funktionieren. Die beiden sind die Zugpferde", betont Brigitte Stärk. Dass nicht nur Liebe, sondern auch Freundschaft durch den Magen geht, bewiesen Padre Ignacio und seine Landsleute Lydia, Tonia und Pedro beim Peru-Sonntag, der Mitte Mai stattgefunden hat. "Die vier haben für uns Lomo Saltado – eine Art Geschnetzeltes aus Rindfleisch mit Zwiebeln, Gewürzen, Pommes und Reis – sowie Arroz con Pollo, das ist Reis mit Hühnchen, gekocht. Das war sehr lecker", erinnert sich Brigitte Stärk mit einem Lächeln an die schmackhaften Gerichte aus dem fernen Südamerika.

Die Partnerschaft

San Martin de Porres ist eine Gemeinde in einem Armenviertel am Rande der peruanischen Hauptstadt Lima. Dort betreut Padre Ignacio in seiner Pfarrei rund 38 000 Mitglieder. Zum Pfarrzentrum gehören eine Schule, ein Kindergarten, eine Bäckerei, eine Armenküche und ein Ausbildungszentrum. Seit 1995 gibt es einen regen Austausch mit der katholischen Pfarrgemeinde in Tiengen, der sich inzwischen auf die Seelsorgeeinheit Tiengen-Lauchringen ausgeweitet hat. Vorsitzender des Perukreises ist Karl Selbach aus Lauchringen (Telefon 07741/64937). Weitere Infos im Internet (www.st-verena.de/html/content/perukreis950.html).