von Melanie Dramac

Stimmung pur herrschte am Freitagabend im katholischen Gemeindehaus in Waldshut. Die Pfarrgemeinde hatte zu ihrer beliebten Frauenfasnacht eingeladen und dem kamen zahlreiche Frauen nach. Zur Musik von Enrico und Rosetta wurde im vollen Saal recht wild getanzt. Unter dem Motto "Bei Königs – oder wer sonst noch einen Zacken in der Krone hat" wurde der Abend vom Frauenfasnachtsteam rund um Gudrun Herzog-Albicker organisiert.

Waldshut-Tiengen Bilder von der Frauenfasnacht in Waldshut. Organisiert von der katholischen Pfarrgemeinde Das könnte Sie auch interessieren

Ein tolles Programm hatten die Frauen wahrlich wieder zusammengestellt. Neben Königinnen waren unter den Gästen auch Narren, Mägde, Einhörner, Clowns und vieles mehr zu sehen. Durch den Abend führte Gertrud Stessl als feine Dame und ihr zur Seite Stand ihr Butler James. Nach dem Einzug begrüßte sie die Gäste und, damit gleich Stimmung in die Halle kam, gab es sogleich eine Polonaise, der sich fast alle Gäste anschlossen. Dann startete das Programm mit dem jungen Nachwuchs von Alt Waldshut, der eine Tanzshow unter dem Motto "Die kleinen Könige der Löwen" zeigte.

Spontane Mitspielerinnen: Beim königlichen Kutschenspiel wurden elf Frauen aus dem Publikum mit einbezogen und Gertrud Stessl (rechts) las eine Geschichte vom Schloss Hohenlupfen, bei der alle mitspielten. | Bild: Melanie Dramac

Bei der anschließenden Aufführung wurde das Publikum gefordert. "Königliches Kutschenspiel" hieß es und elf Frauen wurden aus dem Publikum ausgewählt. Bei der vorgelesenen Geschichte vom Schloss Hohenlupfen spielten die Frauen einen Schimmel, die Karosse, den Kutscher oder das Königspaar. Flott wurde es dann bei den Auftritten von den Frauen vom Aarberg, die als Prinzicken auf der Bühne tanzten, und bei der Tanzgruppe der Kadelburger Landfrauen, die als Piraten-Ladies richtig Gas gaben und wild über die Bühne fegten.

Königlicher Nachwuchs: Einen tollen Auftritt legte der Narrensamen von Alt Waldshut hin. | Bild: Melanie Dramac

Das Publikum war begeistert und forderte sogleich eine Zugabe. Gudrun Herzog-Albicker stieg als Narr in die Bütt und brachte aktuelle Themen auf den Tisch. So war auch Thema, dass es immer weniger Pfarreien werden sollen und dass das Tiengener Schwimmbad zum Glück gerettet werden konnte. Sie fasste ernste Hintergründe in lustigen Reimen gekonnt zusammen. Den Abschluss des Programms machte Anja Amann aus Kadelburg als "De Schutzengel vo de Guschta".

Beliebtes Zwischenspiel: Nach jedem Auftritt gab es eine Tanzpause und in sekundenschnelle war die Tanzfläche voll mit den feiernden Närrinnen. | Bild: Melanie Dramac

Zwischen den einzelnen Aufführungen fanden Tanzrunden statt und innerhalb von Sekunden war die Tanzfläche jedes Mal proppevoll. Es wurde gesungen und getanzt und neben Twist wurde auch der Macarena zum Besten gegeben. Gekonnt hielten die Musiker die feiernden Wiiber in Stimmung und für Erinnerungen gab es eine kostenlose Fotobox, die in den Pausen überaus gefragt war.