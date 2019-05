von sk

Bei der Hauptversammlung der Fidelen Stammtischler/Guggenmusik Tiengen wiedergewählt wurden Steven Hausen als Vorsitzender und Ludwig Weinkötz als Beisitzer. Das Amt des Schriftführers übernimmt Klaus-Martin Dörflinger. Wie im Berichts des Schriftführers erwähnt, blicken die Fidelen Stammtischler auf eine gelungene Fasnacht mit zahlreichen Auftritten zurück. Vor allem die Auftritte in der Vorfasnacht in Neustadt und in Hüfingen am Schmutzigen Donnerstag zählten zu den Höhepunkten.

Auch das Fazit des Vorsitzenden Steven Hausen fiel überwiegend positiv aus. Besonders erfreulich sei, neben den durchweg positiven Rückmeldungen nach Auftritten, auch die Neu-Aufnahme von Aspiranten. Ebenso habe man musikalisch einen Schritt nach vorne gemacht und intern eine ausgewogene Stimmung gehabt, so Hausen. Besonders die Gestaltung eines neuen Kostüms erforderte im weiteren Verlauf der Versammlung noch viel Gesprächsstoff.

Der Verein freut sich darüber hinaus über neue, zukünftige Mitglieder, welche gerne über die Facebook-Seite des Vereins oder die Internetseite (www.diefidelen.de) mit dem Vorstand Kontakt aufnehmen können.