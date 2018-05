Waldshut-Tiengen Die Eine-Welt-Gruppe Tiengen informiert über leckeres Essen ohne Gewissensbisse

Die Eine-Welt-Gruppe Tiengen eröffnet eine Ausstellung zum Thema faire Schokolade. Im Herbst steht zudem eine Veranstaltung unter dem Titel „Gesund und fair würzen“ an. Der Trend zu mehr fairen Produkten in Geschäften ist in der Kasse des Vereins spürbar.

„Wir haben viel gemacht letztes Jahr, Ich finde, das ist eine tolle Leistung, die ohne Euch nicht möglich gewesen wäre“, wandte sich die Vorsitzende der Eine-Welt-Gruppe Tiengen, Barbara Kläsle, bei der Hauptversammlung an die zahlreich erschienenen Mitglieder. Bei den Nachhaltigkeitstagen im Juni hatte sich der Verein mit einem Informationsstand für die Postkartenaktion bei der Bundestagswahl im Juli beteiligt. Auch beim Handwerkermarkt im September in Tiengen war der Verein mit einem Flohmarktstand dabei. Bei den Aktionen des Flucht-Trucks, ebenfalls im September, waren die Weltläden Tiengen und Waldshut gemeinsam aktiv. Auch Sozialpraktika und verschiedene Besuche von Schulklassen habe es gegeben.

Mit fast dem gesamten alten Vorstand startet der Verein in das neue Vereinsjahr, stellte sich bei den Neuwahlen des Gesamtvorstands heraus. Barbara Kläsle bleibt Vorsitzende, auch Wolfgang Binkert wurde in seinem Amt als stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Als Schriftführerin wurde Gisela Kuhr gewählt. Sie übernimmt das Amt von Sabine Finkbohner, die es abgeben will. „Du hast viel organisiert, geschrieben – Du hast Spuren hinterlassen, die bleiben werden“, verabschiedete Kläsle die scheidende Schriftführerin. Kassiererin bleibt Regina Schmied, Beisitzer sind Hilde Bauer, Ela Hovorka, Marlies Gerard, Heide Müller, die in Abwesenheit ins Amt wiedergewählt wurde, und Gaby Vögtle.

„Es hat letztes Jahr leichte Einbußen, vor allem im Weihnachtsgeschäft, gegeben“, erklärte Kassiererin Regina Schmied. Das sei vermutlich dem Trend verschiedener Supermärkte geschuldet, vermehrt Produkte aus fairem Handel anzubieten. „Anderseits haben wir ja genau das gewollt“, waren sich die Mitglieder einig. Dank großzügiger Spenden hätten sie die angedachten Projekte aber weiter unterstützen können, berichtete Schmied. Einig waren sich die Mitglieder, dass die laufenden Projekte in Afrika und Indien weiter unterstützt werden, und zusätzlich auch aktuelle Projekte bei Bedarf.

Dieses Jahr ist wieder einiges geplant. Im Mai finden zwei Aktionen statt. Am Samstag, 12. Mai, startet die zweiwöchige Schokoladenausstellung im Rathaus in Lauchringen unter dem Motto „Make Chocolate Fair“. Am selben Tag wird vor dem Weltladen wieder der „Weltladentag 2018“ organisiert. Im September ist im Rahmen der fairen Woche dann in Zusammenarbeit mit dem Weltladen Wehr ein Vortrag zum Thema „Gesund und fair würzen“ geplant. Im Rahmen der Veranstaltung ist dann auch die Verkostung raffiniert gewürzter Speisen und Getränke, wie Energiekekse, Gewürzkakao, Pfefferbutter, Rotkohl-Quiche und anderen Leckereien, geplant.