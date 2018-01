Tiengen Die Düengemer Stadtbachschränzer spielen seit 20 Jahren schräge Töne

Die Düengemer Stadtbachschränzer feiern 20-jähriges Bestehen, im Jahr 1998 gründete sich die Guggenmusik. In dieser Saison gibt es aus diesem Anlass auch neue Kostüme.

„Eins, zwei, drei, vier“, zählt Manuel Döbele vor. Auf sein Signal fangen 42 Musiker an, zu spielen. Sie zeigen auf Blasinstrumenten, wie Trompete und Sousaphon, sowie an Schlaginstrumenten ihr Können. Die Rede ist von den Düengemer Stadtbachschränzern, einer Guggenmusikgruppe aus Tiengen. Sie feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen.

Angefangen hat alles 1998 am Stammtisch. Einige Mitglieder hatten bestehende Guggenmusik-Gruppen verlassen, vermissten aber dann doch das gemeinsame Musizieren. In der Folge wurde am 22. Juni 1998 eine eigene Fasnachtsmusik gegründet, die Düengemer Stadtbachschränzer. Der Name leitet sich ab aus dem alemannischen Begriff für Tiengens Stadtbach und dem Wort "schränzen", also „schräge Töne spielen“. Angefangen mit 19 Mitgliedern, hat der Verein heute 42 aktive Mitglieder im Alter von 16 bis 50 Jahren.

Gespielt werden vor allem Lieder aus Pop- und Rock, die man aus dem Radio kennt. „Die Songs sollen einen Wiedererkennungswert und auch die Leute Spaß beim Spielen haben“, erklärt Manuel Döbele, musikalischer Leiter der Guggenmusikgruppe. Beliebt seien vor allem „Castle of Glas“ von Linkin Park oder „Fairytale gone bad“ von Sunrise Avenue. Dieses Jahr ist der Titel „Alles nur geklaut“ von den Prinzen zum ersten Mal dabei, hinzu kommen verschiedene Rhythmusstücke. Insgesamt haben die Düengemer Stadtbachschränzer 14 Stücke im Repertoire, die dieses Jahr an Fasnacht zum Besten gegeben werden.

Für das Jahr mit dem runden Geburtstag wurden neue Kostüme entworfen. „Jedes der Mitglieder konnte Vorschläge einbringen und am Schluss wurde abgestimmt“, erzählt Sebastian Bermann, Vorsitzender der Stadtbachschränzer, „das ist bei uns nicht nur Vorstandssache.“ Entschieden haben sich die Guggenmusiker für das Motto „Stars“. Erstmals zeigte man die neuen Kostüme am Guggentreffen der Truubehüeter in der Öffentlichkeit.

Zu den drei weiteren Guggenmusikgruppen aus Tiengen hat man ein freundschaftliches Verhältnis. „Das Verhältnis der Tiengener Guggenmusik hat sich in den letzten Jahren verbessert. Früher gab es mehr Wettbewerb“, erklärt Sebastian Bermann. Manuel Döbele fügt hinzu: „Inzwischen spielen wir am 11. 11. zusammen. Der Erlös wird dann gespendet. Das kommt auch bei den Leuten gut an.“