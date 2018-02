Waldshut-Tiengen "Die Blechtrommel" zeigt Zeitgeschichte aus der Sicht eines skurrilen Trommlers

Derb, aber auch zärtlich geht es zu bei der Bühnenfassung von Grass' "Die Blechtrommel" in der Stadthalle Tiengen, gespielt von den Schauspielbühnen Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Euro-Studio Landgraf.

Diesen Theaterabend wird wohl so schnell keiner der Besucher in der Tiengener Stadthalle vergessen: Gespielt wurde von den Schauspielbühnen Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Euro-Studio Landgraf „Die Blechtrommel“ nach dem Roman von Günter Grass. Er schildert drastisch die Geschehnisse zwischen 1899 und 1954 aus der Sicht des kleinwüchsigen Tunichtguts Oskar, der sich der bürgerlichen Gesellschaft verweigert. Regisseur Volkmar Kamm setzt die entscheidenden Stationen des Romans mit einem Feuerwerk von Regieeinfällen um.

Die Bühne (Alexander Roy) ist düster verschleiert. Hier hockt hinter Gittern der gerade 30 Jahre alt gewordene Oskar und gesteht: „Zugegeben, ich bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt.“ Im Rückblick beleuchtet er sein Leben, das für ihn mit der Zeugung seiner Mutter Agnes beginnt und später mit seiner eigenen Geburt durch zwei vermutliche Väter. Das wichtigste Ereignis seines Lebens ist sein dritter Geburtstag, an dem er eine Blechtrommel bekommt. Mit ihr trommelt er sich durch das Leben, nervt sein Umfeld, verwandelt Nazimärsche in Walzer, lauert dem Liebesleben seiner Mutter auf, verführt das Dienstmädchen Maria mit Brausepulver und wird Trommler im Fronttheater vom ebenfalls kleinwüchsigen Clown Bebra. Die skurrilen, makaberen, gefährlichen und bösen Abenteuer dieses Simplicissimus des 20. Jahrhunderts häufen sich. Oskar entdeckt früh eine Fähigkeit: Er kann Glas zersingen. Auch das hilft ihm bei seiner zerstörerischen Arbeit, mit der er sich seinen Eltern und seinem Umfeld widersetzt.

Es ist der Abend der neun Schauspieler, die ihre 17 Mehrfachrollen und unterschiedlichen Dialekte komödiantisch und mit lustvoller Übertreibung umsetzen: Allen voran Raphael Grosch als ewig kindlicher, scharf beobachtender Oskar. Aber auch – bezaubernd – Juliane Köster als Mutter und Dienstmädchen Maria, die vermutlichen zwei Väter – der stramme Nazi Alfred Matzerath (Jens Peter Brose) und der polnische Verwandte Jan Bronski (Ralf Grobel), der Geliebte der Mutter. Es geht prall und derb zu, aber auch zart und gefühlvoll. Kein Wunder, dass diese Inszenierung mit dem 1. Inthega-Preis 2016 ausgezeichnet wurde.