von sk

Auf Anregung des BUND Waldshut-Tiengen wurde im Rahmen eines Renaturierungsprojektes 2003/2004 das Judenäule (kleine Aue) im Rhein wieder als Insel hergestellt. Dabei entstand eine große Aussichtsplattform mit Schautafeln zur Geschichte des ehemaligen jüdischen Friedhofs und naturkundlichen Besonderheiten vor Ort. Dies schreibt die BUND-Ortsgruppe Waldshut-Tiengen in einer Pressemitteilung.

In Absprache mit dem Straßenbauamt, das die Finanzierung übernommen hatte, hat die BUND-Ortsgruppe jetzt wieder einen offiziellen Zugang zur Besucherplattform angelegt. | Bild: Hans-Jürgen Bannasch

Beim dreispurigen Ausbau der B 34 Vom Zoll zum Lonzaknoten wurde der Zugang zur Besucherplattform allerdings nicht berücksichtigt. In Absprache mit dem Straßenbauamt, das die Finanzierung übernommen hatte, hat die BUND-Ortsgruppe jetzt wieder einen offiziellen Zugang angelegt. Eine Treppe führt den Besucher von der Bushaltestelle bei der westlichen Einfahrt zum Gewerbepark Hochrhein den Abhang hinunter in Richtung Besucherplattform. Man erreicht sie mit dem Bus in Richtung Tiengen oder parkt das Auto im Gewerbepark und gelangt über die Ampel zur Bushaltestelle.