Die Idylle ist Ergebnis harter Arbeit: Die Pflanzenpracht in der Tiengener Kleingartenanlage am Kaltenbach verlangt gerade in diesen heißen, trockenen Tagen Kleingärtnern einiges ab: Gießen ist das Gebot der Stunde. Ein oder sogar zwei Mal am Tag, meistens frühmorgens oder abends, bringen die Kleingärtner das kostbare Nass mit der Kanne, dem Schlauch oder der Berieselungsanlage auf ihre Beete.

Wer keine mit Solar betriebene Pumpe hat, kommt noch mehr ins Schwitzen, denn dann muss das Grundwasser per Muskelkraft mit der Schwengelpumpe nach oben befördert werden. „Es wird einem nichts geschenkt, man muss dran bleiben“, sagt Kleingärtner Natale Santangelo. Und meint damit nicht nur das Gießen, sondern auch das Unkraut jäten. In den heißesten Tagesstunden vermeidet er aber jegliche Arbeit. „Ich sitze einfach unter dem Baum“, sagt er. Der passionierte Kleingärtner ist zufrieden wie alles wächst und zeigt stolz seine heranreifenden Zucchini.

Eine ausgiebige Gießerin

Unter der Woche eine besonders fleißige Gießerin, ist Kleingärtnerin Eulalia Frey. Sie ist an Wochenenden oft nicht da und sorgt vor, indem sie an den Wochentagen ihre Pflanzen besonders ausgiebig gießt. Bislang klappt das nach ihrer Aussage gut. Auch sie ist zufrieden mit der bisherigen Ernte. Himbeeren, Kirschen, Zuckererbsen und grünen Spargel hat sie schon geerntet.

Jeder Tropfen zählt: Eulalia Frey ist derzeit wie alle Tiengener Kleingärtner, im Gieß-Großeinsatz. | Bild: Ursula Freudig

Dass Kleingärten zunehmend auch junge Leute begeistern, aber die Arbeit, die sie machen, oft unterschätzt wird, bestätigen Maria Khamis und Nathalie Gerke. Die Cousinen ziehen nach einem stressigen, heißen Arbeitstag oft die Ruhe im Kleingarten dem Trubel in einem Schwimmbad vor. Für sie ist die kleine grüne Oase der ideale Ort, um zu relaxen und schöne Stunden beim Grillen mit der Familie und Freunden zu verbringen.

Relaxen nach der Arbeit: Maria Khamis (links) und ihre Cousine Nathalie Gerke genießen ihren Feierabend im Kleingarten. | Bild: Ursula Freudig

Viele würden gern ein „Plätzchen“ in der Anlage finden, aber ohne Geduld geht es nicht. „Wir haben eine lange Warteliste“, sagt Angelo Nisco. Seit rund 15 Jahren hat er seinen Garten und weiß als stellvertretender Vorsitzender des Kleingärtnervereins Waldshut-Tiengen wie beliebt die Tiengener Kleingärten sind. Schön, groß und kinderfreundlich nennt er die Anlage am Kaltenbach, in der Besucher willkommen sind.

Große Ernte: Angelo Nisco freut sich, dass sein grüner Spargel schon soweit ist, um auf dem Teller zu landen. | Bild: Ursula Freudig

